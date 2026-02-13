¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡Ä¡ª¡×Ä¶¥Ù¥Æ¥é¥ó¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤¬½ñ¤¤¤¿¡È°ìÀ¸»È¤¨¤ëÃÎ¼±¤ò³Ø¤Ù¤ë¡É»ùÆ¸½ñ¤È¤Ï¡©
¡Ö¤ª¤Ï¤·¤òÀµ¤·¤¯¤â¤Ä¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ç»õ¤òËá¤¯¡×¡ÖÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤ò¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ä¤Ê¤É¡¢¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¤ª¤ä¤¯¤½¤¯¤ò¾Ò²ð¤·¤¿½ñÀÒ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¾®³Ø¹»Æþ³Ø½àÈ÷¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡×¡ÖÀ¸³è¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤¦¶µ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç½õ¤«¤ë¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¸ý¥³¥ß¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸³è¤Î¤¤Û¤ó¤ä¸ÀÍÕ¤Å¤«¤¤¡¢¿´¤Î¼é¤êÊý¡¢³Ø¹»¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Þ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎËèÆü¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÉý¹¤¯ÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±½ñ¤Î´©¹Ô¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®Àî¾½»Ò¤µ¤ó¤Ë´ó¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
Photo: Adobe Stock
²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤À¤¬
¾®³ØÀ¸¤Î¤«¤Ð¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤À¡£
ºÇ¶á¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î»Ò¤â¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢²æ¤¬²È¤Ç¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯½Å¤¤¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤È¤¯¤ËÄã³ØÇ¯¤Î»Ò¤¬½Å¤¿¤¤¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¸å¤í¤ËÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦Á°·¹»ÑÀª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Ê¥¤¥í¥ó¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¡Ä¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¤ä¤Ï¤ê¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¾æÉ×¤Ç·Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç²ÙÊª¤ò½Ð¤·Æþ¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÎÉ¤¤¡£
¤¿¤Þ¤Ë¼Ò²ñ²Ê¸«³Ø¤ä±óÂ¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¯¤È¤¤Ï¡¢²æ¤¬»Ò¤Ï²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤¬Æþ¤ì¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤¦¤Þ¤¯Æþ¤ë¤Î¤Ë¡¢Â©»Ò¤¬Æþ¤ì¤ë¤ÈÆþ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂç¤¤¤¤â¤Î¤ÏÇØÃæ¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤»¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÃÊ²ÙÊª¤òÅ¬Åö¤Ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ËÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ÙÊª¤¬¥°¥·¥ã¥°¥·¥ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¤È»×¤¦¡£
¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ç¤â¡¢¤¤ì¤¤¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë»Ò¤Ï¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ï¤ªÆ»¶ñÈ¢¤ÎÃæ¤â¤¤ì¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£À°ÍýÀ°ÆÜ¤Ï¡¢°ì¤Ä¤Î½¬´·¤È¤·¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¡£
²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤ï¤«¤ë
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¸å¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤93¤Î¥ë¡¼¥ë¡¢½¬´·¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÜ¡Ø¤Þ¤¤¤Ë¤Á¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Ê¤ë¤ª¤ä¤¯¤½¤¯ ¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤â¤Ä¤ò¤»¤¤¤ê¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ê¥å¥Ã¥¯¤À¡£
¡¤«¤Ð¤ó¤Ë¡¡¤¤¤ì¤ë¡¡¤â¤Î¤ò¡¡¤¸¤å¤ó¤Ó¤·¤è¤¦¡£
¢¤«¤Ð¤ó¤Ë¡¡¤¤¤ì¤ë¡¡¤â¤Î¤Ï¡¡¤ª¤ª¤¤¤¡¡¤¸¤å¤ó¤Ë¡¡¤½¤í¤¨¤è¤¦¡£
£¤«¤Ð¤ó¤Ï¡¡¤»¤Ê¤«¤Î¡¡¤Û¤¦¤Ë¤Ï¡¡¤ª¤ª¤¤Ê¤â¤Î¤ò¡¡¤¤¤ì¤è¤¦¡£
¤¤¹¤¤¤È¤¦¤Ï¡¡¤µ¤¤¤´¤Ë¡¡¤·¤Þ¤ª¤¦¡£
²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ùÆ¸½ñ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ÎºÙ¤ä¤«¤µ¤Ë¤Ï´¶Æ°¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤½¤¦¡£¿åÅû¤ÏºÇ¸å¤¬¤¤¤¤¡£¿åÅû¤Ï½Å¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ÇÂ¾¤Î²ÙÊª¤ò²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤º¤ËºÑ¤à¡£¤³¤¦¤¤¤¦ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ë¤Ï¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¤Þ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë»ùÆ¸½ñ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
»ä¤ÏÁáÂ®¡¢ËÜ½ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Û¤é¤Í¡£Âç¤¤¤²ÙÊª¤ÏÇØÃæ¤Î¤Û¤¦¤ËÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Ãø¼Ô¤Î¥Ï¡¦¥æ¥¸¥ç¥ó»á¤Ï20Ç¯´Ö¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ì¤É¡¢°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤ÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤¬ÌÖÍå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
ËÜ½ñ¤ò¿Æ»Ò¤Ç¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢¡Ø²ÙÊª¤ÎÆþ¤ìÊý¡Ù¤Î¤è¤¦¤Ë¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤À¤±¤ì¤ÉÂçÀÚ¤Ê½¬´·¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¤Ï¤º¤À¡£