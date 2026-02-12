2026年4月24日（金）から5月31日（日）まで、『星野リゾート トマム』にて、新登場の桜と団子のパルフェや限定のフレーバードティーを味わえる『お花見団子アフタヌーンティー』が開催されます。

リゾートの中心に位置する『ホタルストリート』を彩る『花咲くカーペット』を眺めながら、優雅なひとときを過ごすことができる『お花見団子アフタヌーンティー』。

花々を眺めながら、春の食材や桜を使用した小菓子など春の季節を感じるメニューを楽しめるアフタヌーンティーです。

今年は、お花も団子も楽しめる『桜と団子のパルフェ』が新登場！ 桜のゼリー、桜シロップ香るスポンジ、桜のムース、抹茶のクランブルの層の上には、桜の葉と3色の団子が添えられています。多様な食感と味わいの変化とともに、春の訪れを感じることができます！

さらに、このパルフェと一緒に桜の木のスタンドに小菓子やセイボリー7種類も並びます。桜の花をイメージした桜団子や、桜の香りが口いっぱいに広がる桜のマカロンなど、桜色の見た目も華やか◎

世界のお茶専門店『ルピシア』と共同開発された『お花見団子アフタヌーンティー』限定のフレーバードティー『OHANAMI』も登場。限定ラベルの缶に入った茶葉のお土産もセットになっていますよ！

詳細情報

お花見団子アフタヌーンティー

開催期間：2026年4月24日（金）～5月31日（日）

開催時間：11:00～12:30、13:00～14:30、15:00～16:30

開催場所：星野リゾート トマム ホタルストリート内 「Café＆Hamburger つきの」前

料金：1セット 1人 8,000円

セット内容：小菓子やセイボリー7種、桜と団子のパルフェ、フレーバードティー「OHANAMI」を含むドリンク5種、持ち帰り用フレーバードティー1種

定員：1日9組（1組3名まで）

対象：宿泊、日帰り客

予約：公式サイトにて3日前まで受付

※天候不良や仕入れ状況により、提供場所や内容が一部変更になる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

約160mにわたって敷き詰められた『花咲くカーペット』のピンクや黄色、緑、水色、白を基調にしたカラフルな花々をゆったりと眺め、心地よい春風と日差しを感じながら、お花見気分で楽しめるアフタヌーンティーが登場します！

春限定のアフタヌーンティーを味わいながら、春の訪れをお祝いしましょう♡

