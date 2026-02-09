[2.10 プレミアリーグ第26節](ロンドン スタジアム)

※29:15開始

<出場メンバー>

[ウエスト・ハム]

先発

GK 1 マッズ・ハーマンセン

DF 4 アクセル・ディサシ

DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ

DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス

DF 29 アーロン・ワン・ビサカ

MF 7 クリセンシオ・サマーフィル

MF 18 マテウス・フェルナンデス

MF 20 ジャロッド・ボーウェン

MF 28 トマーシュ・ソウチェク

MF 32 フレディ・ポッツ

FW 11 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 23 アルフォンス・アレオラ

DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース

DF 3 マキシミリアン・キルマン

DF 30 オリバー・スカールズ

DF 63 エズラ・マイヤーズ

MF 27 スングトゥ・マガサ

MF 55 モハマドゥ・カンテ

FW 9 カラム・ウィルソン

FW 17 アダマ・トラオレ

監督

ヌーノ・エスピーリト・サント

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

マイケル キャリック

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります