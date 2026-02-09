ウエスト・ハムvsマンチェスター・U スタメン発表
[2.10 プレミアリーグ第26節](ロンドン スタジアム)
※29:15開始
<出場メンバー>
[ウエスト・ハム]
先発
GK 1 マッズ・ハーマンセン
DF 4 アクセル・ディサシ
DF 12 エル・ハッジ・マリック・ディウフ
DF 15 コンスタンティノス・マブロパノス
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 7 クリセンシオ・サマーフィル
MF 18 マテウス・フェルナンデス
MF 20 ジャロッド・ボーウェン
MF 28 トマーシュ・ソウチェク
MF 32 フレディ・ポッツ
FW 11 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 23 アルフォンス・アレオラ
DF 2 カイル・ウォーカー・ピータース
DF 3 マキシミリアン・キルマン
DF 30 オリバー・スカールズ
DF 63 エズラ・マイヤーズ
MF 27 スングトゥ・マガサ
MF 55 モハマドゥ・カンテ
FW 9 カラム・ウィルソン
FW 17 アダマ・トラオレ
監督
ヌーノ・エスピーリト・サント
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります