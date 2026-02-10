【izna】日本初のファンコン開催♡ nayaとの絆を深めた公演を徹底レポ！

2024年にデビューしたグローバルガールズグループ・izna（イズナ）初の日本公演となる「2025 izna 1st FAN-CON in Japan」が、1月28日・29日に、立川ステージガーデンにて開催されました。今回は、2日目のレポートをたっぷりお届けします。Rayだけの特別フォトも♡ 相思相愛のiznaとnayaが、幸せに包まれた会場の様子をぜひチェックしてください！

圧倒的な存在感で登場！ naya（iznaのファンダム名）は、思い思いにデコレーションしたペンライトを光らせ準備万端！ 期待が高まるなか、『Mamma Mia』のイントロがかかると会場はiznaにクギヅケ。燃え盛る炎の映像をバックに、圧倒的な存在感を見せつけます。 nayaのコールも1曲目から息ぴったり。待ちに待った、日本での初開催となるファンコンサートへの熱量の高さが伝わります。 続いて『SASS』を披露した後、メンバーの挨拶タイムに。 武井メグミ

日本語での挨拶もキュートにこなす♡ 全員「こんにちは！iznaです！」 KOKO「naya、楽しんでますか〜？今日は最高の思い出を一緒に作りましょう！大好きです！」 MAI「こんにちは！iznaのMAIです！今日は最高の思い出を一緒に作っていけたらと思います。最後まで楽しんでいってください！」 RYU SA RANG「naya！ずっと待っていましたか？ついに日本でもファンコンができて、本当に幸せです！nayaにとっても、幸せな一日にしてあげま〜す！」 BANG JEE MIN「ついに、日本のファンコンサートでnayaに会うことができました！めっちゃ嬉しいです。とっても会いたかったです！今日、私たちと、幸せな時間を過ごしましょう〜！」 CHOI JUNG EUN「こんにちは〜！日本でファンコンサートができて、ワクワクしているCHOI JUNG EUNです！みんな、とっても会いたかったです！大好き〜！」 JEONG SAE BI「ファンコンサートをすごく楽しみに、ワクワクしながら来ました。今日は一緒に、最高に可愛い一日を過ごしましょう！」 KOKO 武井メグミ MAI 武井メグミ RYU SA RANG 武井メグミ BANG JEE MIN 武井メグミ CHOI JUNG EUN 武井メグミ JEONG SAE BI 武井メグミ

グループ名を冠した『IZNA』を披露！ キュートな挨拶に心を奪われていると……MAIの「naya、叫べ！」の声に応えるように、会場のボルテージは、ひとつUP。 グループ名を冠した曲『IZNA』では、冒頭からnayaの大きなコールがメンバーのパフォーマンスにもパワーを与えます。ビートにあわせて「izna」のネオンが点滅する演出で「That's me」という歌詞のとおり、グループの存在を強くアピールしました。 続けて『Racecar』を披露し、前半戦が終了。 武井メグミ

白×グレーの衣装にチェンジ！ メンバーの個性あふれるVCRが終わり、白×グレーで統一された衣装にチェンジした、オトナっぽいiznaが登場！ グループの人気曲『SIGN』に、会場は大興奮。iznaからのラブサインに、nayaもコールで応答。両想いの幸せな雰囲気に包まれました♡ 武井メグミ

nayaとの交流を深めた“カギ探し”ゲーム メンバーの個性あふれるVCRの最後に登場した“部屋から出てこないnaya”を助けるために、カギを集めるゲームを開催！ くじ引きで3チームに分かれて、ゲームスタート！ JEONG SAE BI＆RYU SA RANG チーム「サランピ」 CHOI JUNG EUN＆BANG JEE MIN チーム「パンチーズ」 MAI＆KOKO チーム「ギャル」 メンバーたちは手をつなぎながら、客席に設置された宝箱を探しにステージを降りて客席へ。 早口言葉やnayaとのセルフィー、連想ゲーム、一緒にダンスなど……たくさん挑戦をしながらnayaと触れあうiznaは、とってもファン思い。たくさんのnayaとiznaでつくられたハートのポーズで、会場はいっぱいに。 nayaの笑顔があふれる空間でした♡

日本でのファンコンのためのサプライズも…！ 続いて『BEEP（Japan Edition）』では、赤いハートの映像をバックに、キャッチ−な振り付けを披露。曲が終わった後には、ダンスブレイクのおかわりタイムも。 わちゃわちゃしながらのダンスブレイクに、nayaはメロメロ。メンバーのはにかんだ笑顔がとってもキュートでした♡ 「iznaにめっちゃ似あう」曲をサプライズ披露！ 続いて披露したのは、日本でのファンコンサートのために準備したというHANAの『Blue Jeans』。ベンチに腰掛けて、6人がギュッと集まって歌い上げます。 nayaへのアンケートで1位だったというこの曲。KOKOは「2025年に1番聞いた曲。iznaにめっちゃ似あうな、とおもってこの曲を選びました」とのこと。 仲の良さがにじみ出た、特別なステージでした♡ 武井メグミ 武井メグミ

本編最後はスタンドマイクパフォーマンスで 「以上、iznaでした！ありがとうございました！」という元気な挨拶とともに、あっという間に本編の終盤に。 本編最後の曲は『FAKE IT』。スタンドマイクを使ったパフォーマンスを披露しました。スクリーンには、シャイニーなピンクのラメが舞い、6人はステージを後にしました。 武井メグミ

アンコールもnayaを驚かせるサプライズが…！ iznaコールが鳴りやまない会場。VCRでは、iznaから、nayaの絆を深めるメッセージが送られます。ファン同士で協力してハートを作るなど、一瞬たりともnayaを飽きさせません。 「naya、今から行くよ！」のメッセージが流れ、会場は大興奮！ すると、1階客席の後方から左右にわかれて、メンバーがサプライズ登場！『Supercrush』を歌いながらも、nayaと精いっぱい関わろうとする、iznaのやさしさが垣間見えます。 続けて『DRIP』では「盛り上がる準備は出来てますか〜？」というKOKOの掛け声とともに、会場もますます盛り上がります。銀テープも噴射され、メンバーの嬉しそうな表情にnayaも大興奮！ 武井メグミ

最後の挨拶をたっぷりお届け♡ BANG JEE MIN「時間があっという間に過ぎましたが、今日は準備をしながら（日本語で）めっちゃドキドキしました！お別れするのはさみしいですが、（皆さんの）応援、歓声のおかげで、本当に大きなエネルギーをもらいました。 （日本語で）日本でファンコンサートができて、本当に幸せでした！そして、私たちを見に来てくださって、本当にありがとうございます！また、日本でnayaに会いたいです！今日は本当にありがとうございました！大好き、naya！」 JEONG SAE BI「今日は、夢を見ているみたいに幸せな瞬間でした。nayaの皆さんのおかげで、本当にいいエネルギーをいただきました。だからこれからは、もっと素敵な姿を見せられる末っ子に成長できそうです。 nayaとiznaが永遠に一緒にいられるといいなと思います。（日本語で）naya、本当に大好きだよ〜！」 CHOI JUNG EUN「最後まで、nayaでいっぱいの会場で、ステージをすることができて（日本語で）本当に幸せでした〜！こうして皆さんから、いいエネルギー、幸せをたっぷりもらって、iznaはもっと歩みを進め、もっと幸せに、頑張って一生懸命進んでいく姿をお見せしたいと思います。 naya、一生幸せに、そして一緒に幸せになりましょうね！」 RYU SA RANG「今日は、幸せでしたか？iznaも、めっちゃ幸せでした！実は、今回のファンコンサートのために、長い時間かけて一生懸命準備しました。そのファンコンサートが終わってしまうということで、ちょっと寂しいですね。 でも、nayaの皆さんのおかげで、一生忘れられない思い出になると思っています。これからもずっと、このような場所でnayaたちに会えたら嬉しいです！私たちの最初の一歩を、一緒に歩んでくれて本当にありがとうございます。 （日本語で）naya、とっても愛してます！そして、これからもずっと愛してます！」 KOKO「私たちiznaの日本初のファンコンサートに来てくれて本当にありがとうございました。昨日ずっと幸せで、寝られないくらい幸せだったんですけど、今日もめちゃくちゃ幸せで。だけど、もともと口下手なので、nayaにうまく自分の言葉で伝えられるか不安なんですが（笑）。 でも、たくさんのnayaがいっぱい来てくれて（それが）めっちゃ不思議で……幸せです。（中略）2026年はずっと幸せなことを伝えられるように、いっぱい頑張りますので、ずーっと永遠に、iznaを愛してください！ また、日本にいっぱい来ますので、ずっと（会いに）来てね。大阪も行くね！愛してるで〜！」 MAI「nayaの皆さん！ファンコンサートに足を運んでくださり、本当にありがとうございます。日本でファンコンサートをすることができて、本当に幸せで。皆さんとたくさんの時間を過ごせて、本当に幸せでした。 今日がスタートなので、もっといろいろな地域に会いに行けるように頑張るので、これからも応援してくださったら嬉しいです！そして、今日のために、メンバーもめちゃめちゃ日本語を頑張ったので、足りないところがあっても可愛く見ていただけたら嬉しいです。 そして、いつも応援してくださる、家族、友人、そしてnayaの皆さん、なんかい言っても伝えられないくらい、感謝の気持ちでいっぱいです。皆さんに感動と勇気を届けられるアーティストになれるよう頑張るので、これからもよろしくお願いします。大好きです！」

iznaとnayaは最後の最後まで相思相愛 最後は『IWALY』でお別れ。iznaとnaya、お互いの声を確かめあいながら一緒になって歌います。 曲が終わった後、横一列に並び深いお辞儀をする姿は、メンバーの感謝の気持ちの深さを表していたようでした。 KOKOの言うように、たくさんの努力と準備があり実現した、日本で初めてのファンコンサートの開催。nayaとiznaの絆が、目に見える形で表現された2時間となりました。 パフォーマンスが終わった後も、紙吹雪が舞うなか、時間が許す限り手を振り続けている姿は、iznaの真心そのもの。なんども「ありがとう」と繰り返し、感謝と愛に包まれた、温かいファンコンサートでした。 武井メグミ

