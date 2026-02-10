【三田製麺所】今なら唐揚げがお得！16日まで″プラスワン″キャンペーン開催中。

つけ麺専門店「三田製麺所」では、2026年2月10日から16日までの期間、「唐揚げプラスワンキャンペーン」を開催しています。三田製麺所公式アプリ会員が対象です。

シリアルコードを入力して

期間中に「唐揚げ」を1個以上注文して公式アプリにシリアルコードを入力すると、唐揚げ1個が追加でもらえます。「友チョコ」ならぬ「友から」企画がバレンタインシーズンに合わせて実施中です。

クーポンのシリアルコードは、店内POPや「X」「Instagram」などのSNSでも発信しています。その場でクーポンを取得して、すぐに利用できます。

三田製麺所公式アプリのキャンペーン画像をタップし、シリアルコードを入力すると、アプリのクーポン欄にクーポンが届きます。スタッフにクーポン画像を提示して唐揚げを注文すると、唐揚げが追加で1個プレゼントされます。

券売機店舗では、注文時にスタッフへ食券とクーポン画像を提示してください。モバイルオーダー店舗では、クーポン画像を準備してスタッフへ声をかけてください。

期間および数量限定で実施します。公式SNSごとに異なるシリアルコードが配布されていて、シリアルコードは全3種類ありますが、同一のクーポンを取得できます。

実施期間は2月10日〜16日ですが、深夜営業店舗での利用に対応するため、クーポン上は2月17日まで使用可能な表記になっています。

店内飲食・テイクアウトいずれも利用でき、他クーポンの併用もOK。なお、予告なく内容の変更、また終了する場合があります。

東京バーゲンマニア編集部