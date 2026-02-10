女友達に息子の名前を「DQNネーム」とツイートされてショック！彼女の旦那に報告すると…／びっくり体験人気記事
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「びっくり体験」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2022年2月20日 記事は取材時の状況）
妊娠や出産というライフイベントは、嬉しさからSNSで報告をする人も多いですが、時として思いもよらないアクシデントが起きることもあるようです。
◆31歳で出産。嬉しさからインスタに写真をアップ
今回お話を聞いた泉さん（31歳・仮名）は、都内で1歳になる赤ちゃんを育児中です。29歳のときに、職場で上司だった男性と結婚しました。
「大学を出た後に、健康器具の製造販売業の会社に入社しました。仕事は総務部で繁忙期以外はあまり残業もなく良い職場だったのですが、“ずっとこの会社で働き続けるのは退屈だな……”と思っていたんです。
周りもちょうど、転職や海外留学など人生の転機に差し掛かっていた友人も多かった。自分の場合はキャリア志向ではなかったので、30歳までに結婚したいと思いました」
その後、泉さんは職場を退職して派遣社員として働くようになりました。ストレスが無くなったせいか、それまで生理不順だったのがきちんと生理が来るようになったそうです。
◆赤ちゃんの写真を投稿すると“いいね！”がたくさん
「結婚してすぐに妊活を始めて、1年で妊娠しました。結局、派遣の仕事も数か月で退職しました。自分では妊娠を早いとは思わなかったのですが、出産した病院で知り合ったママも、少し年上の人が多かったです」
厚生労働省の「人口動態統計」（平成28年）によると、第1子出生時の母親の平均年齢は30.7歳となっていますが、都心部などではもう少し高いかもしれません。泉さんは友人の間でも、出産をした年齢が早いほうだったと言います。
「大学時代の友人たちはまだ独身や、子どもがいない子が多かったです。みんなの間で初めての赤ちゃんなのもあって、出産後は友人が近所まで赤ちゃんを見に来てくれたりしました。インスタでも、赤ちゃんの写真をアップするとたくさんの“いいね！ “がついたりしたので、自分が評価されたみたいで嬉しくて、どんどん画像をアップしていましたね」
◆疎遠な友人からLINE「赤ちゃんの名前は何？」
ある時、職場で仲が良かった友人YさんからLINEが届いたそうです。
「Yちゃんは、私より少し前に結婚していた友人で、お互いの結婚パーティーに出席しあうほどの仲でした。でも、私が出産してからは会う機会がないまま過ぎていました。そのため、急なLINEは、彼女からの妊娠などの報告かと思ったのですが……」
しかし、YさんからのLINEの内容は意外なものだったそうです。
「いきなり『赤ちゃんの名前はなんていうの？』とだけ送られてきました。よく意味がわからなかったのですが、息子の名前を気にいっていたので“〇〇っていうんだよ”と返信しました」
泉さんの息子の名前は、ある英単語にちなんでつけられていました。漢字で書くと、少々読みにくい名前かもしれません。
「息子の名前は、私が大学時代から考えていた名前でした。私は海外旅行が好きだったので、海外でも呼びやすいような名前にしたのです」
◆SNSで友人が赤ちゃんの名前を批判
一見、何事もないようなやりとりですが、後日、泉さんは驚くような投稿を目にします。
「なにげなくYちゃんのTwitterを見ていたら、『友人の赤ちゃんの名前が、DQNネームだった』、『子どもは読みやすい名前が一番』、『私だったら一（はじめ）ちゃんってつける』と呟いていたんです。裏アカでもないし、鍵アカでもなかったので、思わず何度も見直しました」
泉さんはTwitterアカウントを持っていなかったので、Yさんのアカウントもフォローしていなかったそう。
「まさか、私が見ていないと思って、こんなことが呟かれているなんてショックを受けました」
泉さんは悩みましたが、面識のあったYさんの旦那さんに子どもの名前を中傷されたことを伝えました。
「するとLINEで謝罪を受けました。どうやらYちゃんは妊活中だったらしいですね……。私も子どもができて嬉しかったけれど、いろいろな立場の人がいるんだってそのとき、気づきました」
かつては、子どもがいない相手に子どもが載っている年賀状を送るのをはばかられるような風潮がありましたが、今は特定の相手だけに送られる年賀状よりもSNSなどで広く出産や育児について発信できるようになりました。
今回の出来事をきっかけに、SNSで子どもの話題ばかり投稿しないようにしようと泉さんは思ったそうです。
＜取材・文／池守りぜね イラスト／ただりえこ＞
