ËÜÈÖÄ¾Á°¤Ë°Ì´¤Î´þ¸¢¡Ä¡Ö¿´¤ÎÄì¤«¤é¤³¤³¤ò³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¡·è¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¤¿¥¹¥¡¼¶áÆ£¿´²»¤ÎËÜ²»
¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÆüËÜÂåÉ½
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¡¢7Æü¤Î½÷»Ò¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ëÍ½Áª¤òÁ°¤ËÉé½ý¤Î¤¿¤á´þ¸¢¤·¤¿22ºÐ¡¦¶áÆ£¿´²»¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡Ë¤¬¡¢·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤òË¬¤ìÌµÇ°¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼µ¡Ç½¤òÍÑ¤¤¡ÖËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤³¤³¤ò³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï18ºÐ¤ÇÄ©¤ó¤À2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¸ø¼°Îý½¬¤Ç¡¢±¦É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÈÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤òÉé¤¤¡¢ÌµÇ°¤Î·ç¾ì¡£ÉÔ¶þ¤ÎÆ®»Ö¤ÇºÆµ¯¤·¡¢¥ß¥é¥Î¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢º£Âç²ñ¤âËÜÈÖ2ÆüÁ°¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÅ¾ÅÝ¤·¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¡£´þ¸¢¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤è¤¦¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë»Ñ¤ËºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤¿»î¹ç¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸½ÃÏ¤ÇÌÜ¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤¹¡£¶ì¤·¤¤¤·¿É¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¾ì¤Ëµï¤µ¤»¤ÆÌã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¡£¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¥¹¥¡¼¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡£
¡¡¤¿¤À¤½¤Î¤¢¤È¤Ë¼«¤é¡Ö»ä¤â¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤¿1¿Í¡£ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¡¢¿´¤ÎÄì¤«¤é¤³¤³¤ò³ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢ËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë