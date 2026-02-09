【小僧寿し】1貫あたり約68円の「超たっぷりフェア」開催中！人気ネタたっぷり入ったお得セットは平日限定《2月20日まで》
持ち帰りすし店の小僧寿しでは、2026年2月9日から13日までと、16日から20日までの平日期間限定で「超たっぷりフェア」を実施しています（一部店舗を除く）。
好きなネタをたっぷり楽しめる人気企画
「超たっぷりフェア」は、2月9日から20日までの平日限定で実施中です。
ラインアップは全9種。いずれも20貫入りで、価格は各1350円です。
・超たっぷり まぐろ
フェアのイチオシ商品。不動の人気ナンバーワン「まぐろ」をたっぷり堪能できます。
・超たっぷり サーモン
程よい脂がたまらない「サーモン」を味わいたい人にぴったりです。
・超たっぷり えび
世代問わず愛される「えび」が主役の盛り合わせです。
・超たっぷり たこ
噛むほどに旨味が口いっぱいに広がる「たこ」がたっぷり入っています。
・超たっぷり 穴子
甘めのタレが食欲をそそる「穴子」が入ったセットです。
他にも、「超たっぷり ねぎまぐろ」「超たっぷり えんがわ」「超たっぷり 海鮮サラダ」「超たっぷり いか」を販売しています。
各店舗の準備数がなくなり次第終了。また、一部地域・店舗によって未実施の場合や、内容・金額が異なる場合があります。
フェアの詳細は公式サイトから確認可能です。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部