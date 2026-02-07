【キュレル新作UV】″塗るたび日やけしにくい肌″に。紫外線＆乾燥から肌を守る日やけ止めは毎日使いたくなる使用感《編集部レポ》

乾燥性敏感肌を考えた総合スキンケアブランド「Curél（キュレル）」から、2026年2月7日に「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」を発売します。

発売に先駆けて行われた発表会に、東京バーゲンマニア編集部が参加してきたので、使用感などを含めて紹介していきます。

赤ちゃんも使える低刺激設計の日やけ止め

キュレルは、皮膚科学研究のもと、一貫して「セラミド」の機能に着目して製品を開発しているブランドです。

花王が24年12月に調査した結果によると、「日やけしやすい」と答えた乾燥性敏感肌の人は、全体の約7割もいたのだとか。

また、乾燥性敏感肌は、日やけによる乾燥ダメージを受けがちなので、紫外線対策だけでなく角層まで乾燥対策（保水バリアケア）することが必要といわれています。

乾燥性敏感肌の人に必要な、紫外線対策と乾燥対策を同時に行うことができ、塗るたび日やけしにくい肌に導いてくれるのが、今回新たに登場する「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」です。

微細なUVカット成分を包み込んだセラムカプセルを新たに配合。紫外線散乱剤が内包されたセラムカプセルが盾となって、強力な紫外線から肌を守ってくれます。

また、セラミド機能成分（セチルＰＧヒドロキシエチルパルミタミド／保湿）やユーカリエキス、アスナロエキスといった潤い成分も配合しています。乾燥からも肌を守り、もっちりと潤った肌に導いてくれます。

紫外線吸収剤を配合していないノンケミカルUVで、無香料、アルコールフリー（エチルアルコール無添加）。化粧下地としても使うことができ、洗浄料で落とせます。また、赤ちゃんのデリケートな肌にも使える、キュレルらしい乾燥性敏感肌を考えた低刺激設計になっています。

さらに、アレルギーテスト済み、ノンコメドジェニックテスト済み、乾燥性敏感肌の方の協力によるパッチテスト済み（パッチテスト：皮膚に対する刺激を確認するテスト）です。

なお、すべての人にアレルギーや皮膚刺激が起こらない、コメド（にきびのもと）ができないというわけではありません。

「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」は、肌なじみの良いベージュカラーの日やけ止めです。

伸びが良いセラムタイプで、しっとり感があります。乾燥から守られている感がありながらも、塗った後はベタつきがなくバランスの良い保湿感です。

また、紫外線吸収剤を配合していないノンケミカルUVなのに、白うきしにくいのも嬉しいポイント。

さらに、化粧下地としても使えるので、メイクの前に塗っておけば、顔も紫外線や乾燥からしっかりと肌を守ってくれるのは心強いですよね。

「キュレル 潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」は、SPF50 PA＋＋＋。60gで価格は2200円です（編集部調べ）。

自身の肌に合う日やけ止めがなかなか見つからない人や、乾燥と紫外線対策を同時にしたい人は、今年の日やけ止め候補に入れてみては。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ