この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が収支の現実を解説！『【2026年最新検証】1億円の新築木造アパート、税金・返済後の“手残り”をリアルに公開！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeで公開された『【2026年最新検証】1億円の新築木造アパート、税金・返済後の“手残り”をリアルに公開！』は、多くの投資検討者が抱く素朴な疑問に正面から向き合う内容である。1億円という大きな金額の新築木造アパートは本当に利益を生むのか、それとも想定外の赤字を招くのかという問いを、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が数字を用いて整理していく。



冒頭で提示されるのは、「郊外の木造アパートは利回りが良い」という一般的なイメージへの疑問である。新築であれば安心という感覚が先行しがちだが、木村氏は融資条件、返済額、経費を含めなければ実態は見えてこないと指摘。特に1億円規模では、わずかな前提の違いが収支に大きな影響を及ぼす点が強調される。



本動画の核心は、利回り別のシミュレーションにある。利回り6%の新築アパートでは、長期融資を組んだとしても月の手残りは限定的で、空室が発生すれば即座に赤字に転じる可能性がある。一方、利回りが1%高い7%になるだけで、月次の収支構造が大きく変わることが示され、表面利回りの小さな差が持つ意味が浮き彫りになる。



一方で、視点は中古物件へと移る。利回り10%や12%といった数字は魅力的だが、その裏側には融資期間の短縮や修繕費増加といった条件が存在する。新築には減価償却を長期間取れる税務上の特徴があり、対照的に中古には土地価値が残りやすいという別の強みがあることが整理され、単純な優劣では語れない構造が示される。



木村氏が繰り返し伝えるのは、不動産投資は利回りの高さだけで判断すべきではないという点である。返済条件、経費率、税金、将来の売却価値を含めて初めて全体像が見える。数字を並べて比較する過程そのものが、投資判断に必要な思考を示している点が本動画の特徴である。不動産投資を検討する初期段階の読者にとって、収支を多面的に捉える視点を整理する材料となる内容である。