お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が4日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。2018年から23年までの個人事務所の売り上げを明かし、現状について語った。

さらばは13年に松竹芸能から独立。マネジャーとともに個人事務所「株式会社ザ・森東」を立ち上げた。

独立当初は「もうライブですら呼んでくれなかったし。SNSも俺らと一緒に写った写真を上げるなとか、そういうことも言われていた事務所もあるぐらい」との苦労があったという。

また東ブクロに13年と21年に女性スキャンダルが発覚した際には周囲の芸人がさらばとあまり絡まないようにしていたなどと紹介された。

それでも森田は「あなた方テレビタレントは好感度求められるじゃないですか。好感度結構求められるじゃないですか。うちは別に好感度いらないんで」ときっぱり。「好感度を上げ過ぎないというムーブもあるかもしれないです」と語った。

ちょいちょい炎上している方が良いと言われ「炎上は炎上で嫌じゃないですか。元々、下民ですよっていうのを見せる」と強調。「その下民っていうのを見せるために、僕らはいまだにエロ番組3つぐらいやっていたりとか。2週間に1回風俗嬢と戯れる番組をやっています」と告白し、「こんなやつは好感度上がらないです」と言い切った。

さらに「僕らは元々個人事務所立ち上げて、6畳一間ぐらいのワンルーム、ここを事務所にして、あえてここをSNSとかYouTubeで出して、世間にこんな弱い立場でやっていますというのを見せるという」とかつての戦略を披露。続けて「必死感を見せる。株主総会というイベントがある」と明かし、「ここで年間の売上を皆さんに見せる」と話した。

番組では「ザ・森東」の18年から23年までの売上を表で公開。18年は3300万円、19年は4400万円、20年は9700万円、21年は1億8700万円、22年は3億6000万円、23年は4億7985万円だった。森田は19年の例を挙げ「1100万増えたら、ファンは喜んでくれるんですよ」と胸を張った。

24年、25年の売上は有料チケットの購入者のみに公開しているとし、研究員のブルドッグ・ヒカルが「一般の人が引くほどもうかってるってことか」とツッコミを入れると、森田は「ここからは言っちゃうと弱者じゃなくなる可能性がある」と明言。研究員のアヒルのナガノは「はっきり言ったな」と仰天した。

森田は「いやいや。まあそんな大したあれじゃないですけれど、もう見せない方がいいんじゃないかみたいになったんですよ」と説明した。