「パンダの笑顔の下に隠れたオオカミの素顔」山口真由が指摘する、中国“戦狼外交”の正体
1月27日、上野の双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイが中国返還に向け成田空港を出発した。日中友好のシンボルとして知られるパンダだが、今回の返還で国内飼育はゼロとなった。一方、当の中国では、習近平国家主席の下で軍最高幹部の粛清が相次ぎ、政治的混乱が続いている。
信州大学特任教授の山口真由氏は「一見すると平和的な“パンダ返還”の裏に、中国外交と権力構造の変質が透けて見える」と指摘する。(以下、山口氏の寄稿)
◆様相を変える中国のパンダ外交
パンダの愛嬌ある笑顔の下には、不敵なオオカミの素顔が隠れていた……。日中国交正常化以来のシンボルが姿を消した事実は、中国外交が新たな段階に入ったことを示す。実は「パンダ外交」は、3つのフェーズに分類できる。197年、ニクソン大統領訪中の返礼として毛沢東が贈ったパンダに代表される第1期は、典型的な狷以外交〞の範中を出ない。インドネシアがパパ・ブッシュにコモドドラゴンを贈り、オーストラリアが岸田首相にコアラを抱かせたように、各国は、自国の貴重な野生動物を、友好の証しとして外交に用いてきた。
ところが、中国の「パンダ外交」は第2期に特異な展開を見せる。臂平時代の1984年以降、パンダはギフトではなくレンタルになった。ファイナンスリースの仕組みを借りて、貸与される個体のみならず、その子の所有権まで留保しながら、莫大なレンタル料を貸し手にもたらす犇睛讃ι〞に大化けしたのだ。資本主義に最も適合的な狷以外交〞が共産主義国によって考案されたのは皮肉な話だが、それはグローバル市場の最大の受益者となったこの時代の中国とも重なる。天安門事件を乗り越えて経済の足場を固めるべく、当時の中国はパンダのように国際社会で全方位に愛嬌を振りまいていた。
◆狼の牙の向かう先は意外にも…
その様相は、第3期に分類される’10年くらいから変化する。パンダが外交圧力として用いられるようになっていく。例えば、オバマ大統領がダライ・ラマと会談した’10年、中国はアメリカのパンダを引き揚げさせ、また、中国人を多く乗せたマレーシア航空370便が墜落した’14年には、マレーシアへのパンダの貸与を一時遅らせた。さらに、’17年以降、パンダの代わりに送り込まれるのは狎鈩〞型の外交官になる。「汚い首は一瞬の躊躇もなく斬ってやる」と高市総理に吐き捨てた薛剣総領事をはじめ、国際協調のそぶりをかなぐり捨てた大国は、自国の利益最大化のためには臆面もない。
だが、狼の牙の向かう先は、現時点においてむしろ国内のようだ。事実、中国の急速な軍拡の直接の犠牲者は、近隣諸国というより、張又俠や劉振立など粛清が続く軍幹部のほうだろう。狼の群れには爛▲襯侫〞と呼ばれるリーダーを頂点とする序列があるというが、習近平に対抗する軍幹部の粛清は、この序列をめぐる内部抗争にも見える。
もし近い将来にこの権力闘争が集結し、中国という巨大な群れを率いる爛▲襯侫〞として習近平が国際社会に牙を剝く日が来るのなら、進化の過程で肉食から草食になったパンダという平和主義者たちは何を思うのだろう。
＜文／山口真由＞
【山口真由】
1983年、北海道生まれ。’06年、大学卒業後に財務省入省。法律事務所勤務を経て、ハーバード大学ロースクールに留学。帰国後、東京大学大学院博士課程を修了し、’21年、信州大学特任教授に就任
