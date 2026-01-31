フワちゃん、YouTube再開で“暴言”連発！「マジでアイツ…」ピー音鳴りまくり
プロレスラーとして活動を再開したフワちゃんが30日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの“因縁”の人物への怒りをぶちまける場面があった。
活動休止中にあったネットニュースの“真相”を語る企画で「富山のティックトッカ―に襲撃される事件」の話題に。すると、フワちゃんは「マジでアイツ…」と思い切り殴りつけるしぐさを見せると、さらにピー音が連発。テロップでは、その内容が「犯人への暴言」と説明されていた。
フワちゃんが富山の飲食店で友人らと食事を楽しんでいると、突然「イヤなティックトッカーを想像してください。そいつが急に“フワちゃんっすよね?”って話しかけてきて」といい「“ちがいます〜”って言って押したのよ。暴行罪になるぐらいは押してないよ、受け流した感じ」と説明した。
すると、その男性は約20分後に再び「やっぱフワちゃんっすよね?」と隠し撮りをしながら迫ってきたといい、フワちゃんは注意しながら一時スマホを取り上げたという。「そいつは“逃げろぉぉ!!”って」と謝罪もせずに逃亡し、さらにその様子を無断でアップしていたという。