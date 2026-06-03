北海道・旭川市で発生した女子高校生殺害事件の裁判で、被告と共犯者の証言の食い違いが続く中、新たに被告の母親が証言台に立った。母親は「娘の証言を信じている」と証言した。一方、検察側は当時の行動から殺意の有無を厳しく追及している。「死ぬ可能性あると認識」も殺意は否認北海道・旭川市で起きた女子高校生殺害事件。3日、主犯格の女の母親が出廷し、「娘の証言を信じています」と語った。法廷内に入った際、頭を90度以