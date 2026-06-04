2026年6月1日、韓国メディア・朝鮮日報は、韓国企業の株価上昇傾向などにより株式投資ブームが続く韓国において、韓国人投資家が自分の運用成績よりも他人の利益を気にする傾向が強いという専門家の分析を伝えた。記事は、韓国人投資家が株式市場で強い「FOMO（取り残されることへの恐怖）」を感じやすいと指摘。その理由について、専門家は「韓国人は自分の投資が成功しても、他人の方がもっと利益を上げていると知ると満足できな