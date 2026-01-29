この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『ほぼ満点に近い成功事例はこれだ！不動産投資で失敗しないための戦略を年収別で解説します！』と題した動画を公開した。動画では、不動産投資において年収ごとに取るべき戦略が大きく異なるという前提が示され、画一的な成功論への警鐘が鳴らされている。

木村氏は、不動産投資は年収の多寡で可否が決まるものではなく、各年収帯などに応じた現実的な「攻め方」を理解することが重要だと指摘する。年収に見合わない規模や方法を選んでしまうと、購入後に資金繰りや融資面で行き詰まり、次の投資に進めなくなるケースも多いという。

年収500万～700万円の層については、小ぶりで築年数の経過した物件を複数回に分けて積み上げる考え方が示される。新築物件に偏ることで初期負担が大きくなりやすい一方、価格が落ち着いた物件であれば失敗時の影響を抑えやすく、経験を積みやすいと説明された。年収700万～1,000万円になると中古アパートなども選択肢に入るが、都心という言葉に引きずられず、収益性と再投資のしやすさを基準に判断する姿勢が重要だと語られる。

動画後半のアフタートークでは、具体的な成功事例が紹介されている。地方エリアにある小ぶりな中古アパートを取得したケースで、価格が土地価値と大きく乖離しておらず、取得時点で出口が見えやすい点が特徴とされた。築年数が比較的浅く入居状況も安定しているため、一定期間の運用を経ても資産価値を保ちやすい構造になっているという。この事例は高利回りを狙った派手な投資ではないが、収益と資産性の両立という観点から評価され、「ほぼ満点に近い成功事例」と位置づけられていた。

年収別に判断軸を整理し、事例を通して投資の組み立て方を確認したい不動産投資の検討層にとって、考え方を整理する材料になる内容となっている。

