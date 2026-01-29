植草美幸「原因が分からない相談所にいても何の意味もない」2回目デートで連絡が途絶える32歳男性に喝
婚活アドバイザーの植草美幸さんが、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組『植草美幸の恋愛・結婚相談』で、結婚相談所で1年間活動しても2回目のデート以降につながらないという32歳男性の悩みに答えた。
番組に寄せられたのは、32歳・技術研究職で年収600万円の男性からの相談。穏やかで誠実な性格だと自負しており、結婚相談所で1年間真剣に婚活をしてきたが、初対面の印象は良く仮交際に進めるものの、2回目のデートが終わった後から連絡が途絶えてしまうことが多く、一度も真剣交際に進んだことがないという。
この悩みに対し、植草さんは「30代で600万はエリート」と相談者のスペックを評価しつつも、1年間成果が出ていない点に注目。「多分全てができてないんだと思います」と、原因は一つではなく複合的である可能性を指摘した。植草さんによると、最近の婚活女性は男性のファッションや会話の内容、食事中の振る舞いやエスコートの仕方まで厳しくチェックしているという。特に、初デートでうまくいっても、2回目のデートで同じ服を着ていたり、会話が弾まなかったりすると、そこで関係が終わってしまうケースが多いと解説した。
さらに植草さんは、相談者が所属する結婚相談所の体制にも疑問を呈した。何度も同じ失敗を繰り返しているにもかかわらず、その原因を明確にフィードバックできていないのであれば、アドバイザーの力不足だと断じ、「その原因が分からない相談所にいても何の意味もないと思います」と厳しく語った。その上で、もし担当者から具体的な改善点が得られないのであれば、より専門性の高い相談所へ移るべきだと助言。最後に「（私なら）3ヶ月で結婚させますよ」と、適切なサポートがあれば成婚は可能だと力強く締めくくった。
