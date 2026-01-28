ディー・エヌ・エーはスマートフォン向けポーカーゲームアプリ『EDGE POKER』の配信を開始した。

【画像】初心者でも遊びやすい便利機能やカジュアル要素を用意 スクリーンショット

『EDGE POKER』は、プロポーカープレイヤー「世界のヨコサワ」が率いるPOKER ROOMと協業して制作した、誰でも手軽に遊べるポーカーのアプリだ。

DeNAが3年かけてゼロから開発したオリジナルポーカーAI「EDGE AI」を搭載しており、「AIガイド」機能やプレイヤーのプレイスタイルを学習して成長する「バディAI」、AIふりかえりといった機能がある。

気軽に遊べるよう直感的に操作できるUIを採用し、ゲームを降りるとすぐに次のテーブルへ移動できる「ファストフォールド」機能によって、気軽に遊べる環境を整えている。

実力を試す対戦モードに加え、自分好みに組み合わせを楽しめる「プロフィールカード」のコレクション要素や、プレイスタイルを18種類の「サメ」で診断する機能など、カジュアルな要素も用意されている。

チュートリアルで基本的な遊び方を遊びながら習得できるほか、公式サイトやSNSで役表などのポーカーの基本ルールを順次公開予定だ。

『EDGE POKER』はiOSとAndroidで配信中だ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）