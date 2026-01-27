この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が違いを解説！『【不動産投資】2026年にオススメの金融機関7選！築浅の物件に投資するならオリックス銀行の融資を狙え！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が運営するYouTubeチャンネルにて、『【不動産投資】2026年にオススメの金融機関7選！築浅の物件に投資するならオリックス銀行の融資を狙え！』と題した動画が公開された。本動画では、不動産投資における金融機関選びを「金利」ではなく「癖」という視点から整理し、融資戦略の考え方を解説している。



木村氏はまず、不動産投資ではそもそも利用できる金融機関が限られている点を指摘する。その上で、各金融機関には審査基準や融資姿勢に明確な違いがあり、それがいわゆる「癖」として表れると説明する。居住地に近い銀行を選べばよい、知名度の高い銀行が有利だといった発想は、収益不動産の融資では必ずしも当てはまらないという。



住宅ローンとの違いも重要な論点として語られる。住宅ローンが金利や返済年数の比較に集約されやすい一方、不動産投資は事業性が評価対象となるため、物件の内容、借り手の属性、将来性などが総合的に判断される。年収を重視する金融機関もあれば、物件評価を優先する金融機関も存在し、その違いを知らずに動くと選択肢を狭めかねない。



動画内では、複数の金融機関が例として挙げられる。提携条件が厳しいものの収益不動産に積極的な銀行、築浅物件と相性の良い銀行、土地評価を重視する銀行、独自ルールを持つ銀行など、それぞれの特徴が整理されていく。中でもオリックス銀行は、築浅物件との親和性という観点から言及され、年収倍率や融資期間といった考え方が示されている。



木村氏が強調するのは、単にどの銀行が良いかではなく、どの順番で、どの条件で使うかという視点である。最初の選択を誤ると、次に使える金融機関が制限される場合もあり、長期的な視点での設計が欠かせないという指摘は印象的だ。詳細な判断基準や具体的な組み合わせについては、動画内で段階的に語られており、不動産投資で金融機関選びに迷っている人にとって、判断の前提となる考え方を整理する材料になる内容となるはずだ。