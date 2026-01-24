【北京＝吉永亜希子】中国国防省は２４日、軍制服組トップの張又侠（ジャンヨウシア）・中央軍事委員会副主席（７５）と同委統合参謀部の劉振立（リウジェンリー）・参謀長（６１）を重大な規律違反と法律違反の疑いで調査することを決定したと発表した。

昨年１０月の何衛東（フォーウェイドン）氏に続いて現役の副主席が失脚する異例の事態となった。

国防省は張氏と劉氏が失脚した詳しい理由を明らかにしていないが、香港英字紙サウスチャイナ・モーニングポストは、張氏が汚職や側近らを統制できなかったことなどで告発されたと報じた。習近平（シージンピン）政権は、軍で大規模な汚職摘発を進めていた。

中央軍事委員会は軍指導機関だ。３期目の習政権では２０２２年１０月に７人態勢で発足し、このうち５人が党籍を剥奪（はくだつ）されるか調査を受ける異常な状況となった。中国軍は台湾の武力侵攻を見据えた戦力増強を進める中、軍上層部の混乱は作戦準備などに影響する可能性がある。

張氏は中国軍ではトップの習氏に次ぐ地位にあり、党内では最高指導部メンバーに次ぐ政治局員だ。習氏とは長年の盟友として知られてきた。劉氏は、陸軍前司令官で数少ない実戦経験のある将官とされる。