この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が実態を指摘！『【警告】高利回りに騙されるとお金持ちでも破産する...！不動産投資の危険な落とし穴を暴露します。』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、YouTubeチャンネルで『【警告】高利回りに騙されるとお金持ちでも破産する...！不動産投資の危険な落とし穴を暴露します。』と題した動画を公開した。動画では「利回り13%」という数字に象徴される高利回り物件を例に、なぜ表面的な数字だけで判断すると危険なのかを整理している。木村氏が最初に強調するのは、利回りが高いこと自体が失敗の原因ではないという点である。実際に高利回り物件で成果を出している投資家も存在し、問題は数字の裏側をどこまで理解できているかだという。



動画の中で木村氏は、不動産投資のリスクを大きく二つに分けて考える必要があると語る。一つは家賃収入を軸とした「収益（運営）リスク」、もう一つは売却時の価値に関わる「資産（出口）リスク」である。収益リスクについては、地域の空室率や需給バランス、管理会社への依存、修繕費用の膨らみやすさが具体例として挙げられる。特に管理会社に関しては、能力差が入居率やコストに直結しやすく、任せきりにすることで問題が見えにくくなる点が指摘された。



一方で資産リスクは、将来その物件がどれだけの価値を保てるかという視点である。木村氏は、購入価格に対する土地路線価の割合や、再建築不可といった法的な制約が、売却時の選択肢を大きく左右すると説明した。建物の価値は時間とともに減少するため、最終的に残る土地の評価が重要になるという考え方は、動画全体を通じた核となっている。



これらの要素を総合的に見ず、高利回りという一点だけで判断すると、運営で想定外の支出に苦しんだり、出口が見えず資金繰りが行き詰まる可能性があると木村氏は警鐘を鳴らす。収益性と資産性の両立という視点をどう具体的に見極めていくのか、その考え方の流れは動画内で段階的に語られている。今回の動画は、不動産投資を数字だけで捉えてしまいがちな人にとって、判断軸を整理する材料になる内容だといえるだろう。