ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）が21日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜夜8・00）に出演。子育てエピソードを明かした。

この日は「パパはツラいよ大賞」第2弾。DIAGOは女優の北川景子と2016年に結婚。5歳長女、1歳長男の2児のパパとして出演した。

学校行事編で、DAIGOは「幼稚園入園してから3カ月ぐらいで、パパが演技するお遊戯会みたいなのがあった」と告白。「大きなかぶ」のおじいさん役に「大抜てきされて」。「一生懸命やってたんですけど、本番になってちょっと個性出したくなっちゃった」といい「おばあさんが来て“これなんじゃ？”って言った時に“KBじゃよ”って言っちゃった」と明かし、スタジオは大爆笑。

「おばあさん役の人も最高の返しをしてくれて“KB？”って。“かぶ”って言ったら、子供無反応だけど大人ドッカン」と大ウケのだったと回顧。「個性出しちゃいけないと思ってたけど、いいんだ！って思って」と味を占めたDAIGO。「そっからアルファベット、ウィッシュ、ステップ、全部使っちゃった」と自身の“代名詞”の濫用をぶっちゃけ。共演者を爆笑させた。