¡Ú¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¡©¡Û¥áー¥«ー¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ì³çÀ©¸æ¡¡Mujin¡¦ ÂìÌî°ìÀ¬¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î〝¤Ä¤Ê¤°〟È¯ÁÛ½Ñ
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤ÇNTT¼ÒÄ¹¤Î»Ñ
¡¡2025Ç¯12·î£µÆü¡¢Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö2025 ¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¡×¡£²ñ¾ì¤Ë¤¢¤ë¿ÍÊª¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£NTT¼ÒÄ¹¤ÎÅçÅÄÌÀ»á¤À¡£Æ±»á¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤¬ÃÊ¥Üー¥ëÈ¢¤ò¼¡¡¹¤È¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢·ä´Ö¤Ê¤¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤Î¾å¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤òºÜ¤»¤¿AGV¡ÊÌµ¿ÍÈÂÁ÷¼Ö¡Ë¤¬½êÄê¤Î¾ì½ê¤Ë±¿¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤òÁ°¤ËÅçÅÄ»á¤Ï2¿Í¤ÎÃËÀ¤«¤é¤ÎÀâÌÀ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2¿Í¤ÎÃËÀ¤È¤ÏMujin¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÂìÌî°ìÀ¬»á¤È¥Ç¥¢¥ó¥³¥¦¡¦¥í¥»¥ó»á¡£¼Â¤Ï¤³¤Î4ÆüÁ°¡¢NTT¤ÈNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤ÏMujin¤È»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¡£¤µ¤é¤ËMujin¤Ï¡¢NTT¥°¥ëー¥×¤È¥«¥¿ー¥ëÅê»ñÄ£¤ò¥êー¥ÉÅê»ñ²È¤ËÁí³Û364²¯±ß¤òÄ´Ã£¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£Âç´ë¶È¤«¤é¤ÎÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤¿Æ±¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ï¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤Ç¤Ò¤È¤¤ïÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö〝»º¶È³¦¤ÎSAP〟¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÆ°¤«¤¹´ðÈ×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬À¤³¦¤ÈÀï¤¨¤ë¹ñ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÂìÌî»á¤Ï°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡SAP¤È¤Ï´ë¶È¤Î²ñ·×¡¦ºâÌ³¡¢¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢ºß¸Ë´ÉÍý¡¢¿Í»ö¡¢ÈÎÇä´ÉÍý¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¶ÈÌ³ÎÎ°è¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë´ð´´¶ÈÌ³¥·¥¹¥Æ¥à¡£ÂìÌî»á¤Ï»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¤½¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤òµá¤á¤ë¡£
ÂìÌî°ìÀ¬¡¦Mujin¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô
¡¡Mujin¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÀ©¸æ¤¹¤ë〝Æ¬Ç¾〟¤ËÅö¤¿¤ëOS¡Ê´ðËÜ¥½¥Õ¥È¡Ë¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¡Ê¿ä·×´ë¶È²ÁÃÍ¤¬1500²¯±ß°Ê¾å¤ÎÌ¤¾å¾ì´ë¶È¡Ë¡£ÄÌ¾ï¡¢»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¡Ê¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°¤¤ò¶µ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Æ°¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¾ì¹ç¤â¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ¡¢¿·¤¿¤ÊÆ°ºî¤ò¶µ¤¨¤ë¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¼«¼Ò¤ÎOS¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¼Ò¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¨¡¡£¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¾ì¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆ°¤¡¢ÅýÎ¨¤¬¤È¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤ò¤Ï¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë¤Î¤À¡£
¡¡Àè¤ÎÅçÅÄ»á¤¬»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤¿Mujin¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°ÂÀîÅÅµ¡¤È¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢ー¥à¤¬Ï¢·È¤·¤Æ²ÙÊª¤ò¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¡¢Â¾¼Ò¤ÎAGV¤¬ÀÑ¤ß½ª¤ï¤Ã¤¿¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ÂìÌî»á¤Ï¡ÖÅö¼Ò¤ÎOS¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¥Æ¥£ー¥Á¥ó¥°¤âÉÔÍ×¤Ç¡¢¸Ä¡¹¤Î¸½¾ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡Í×¤ÏMujin¤¬Æ¬Ç¾¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¡¢³Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬Æ¬Ç¾¤Î»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤ÇºÇ¤â¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤²ÔÆ¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤À¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¸¡¾Ú¤â²ÄÇ½¤Ë
¡¡Mujin¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2040Ç¯¤Ë¤Ï¸½ºß¤ÎÌó50ÇÜ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¾ì¤ÇÆ°¤½Ð¤¹¤ÈÍ½Â¬¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤é¤¬ÉôÊ¬ºÇÅ¬¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆ°¤±¤Ð¸½¾ì¤Ïº®Íð¤¹¤ë¤À¤±¡£Mujin¤Ï¥áー¥«ー¤â¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¼ïÎà¤âÌä¤ï¤º¡¢°ì³çÀ©¸æ¤·¤¿Á´ÂÎºÇÅ¬¤Ê²ÔÆ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸½¾ì¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î〝Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö〟¤Î¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤¬¶¯¤¤¤¬¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î²ñ¼Ò¤¬¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥½¥Õ¥È¤ò¤Ä¤±¤ÆÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¡¢µ¡¼ï¤¬°ã¤¦¤È»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Mujin¤Ï¡¢¤É¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤â»È¤¨¤ëOS¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤ËÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸µ·ÐºÑ»º¶È»öÌ³¼¡´±¤ÎÊÛ¤À¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¥È¥è¥¿ËÂ¿¥¤Ê¤É¤Î¼«Æ°¼Ö´ØÏ¢¥áー¥«ー¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²Ö²¦¡¢¥¢¥¹¥¯¥ë¡¢¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¢¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³¤Ê¤É¤Ç¤âÆ³ÆþºÑ¤ß¡£²Ö²¦¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç¤Ï½¾Íè¤Î¸ÇÄêÀßÈ÷¤Ç¤¢¤ë¥³¥ó¥Ù¥¢¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢AGV¤Ê¤É¤¬ÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÆ°¤²ó¤ëÊÑ¼ïÊÑÎÌ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÁÒ¸Ë¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Mujin¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¥«¥á¥é¤ä¥»¥ó¥µー¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ì¤Ð¡¢·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤ëÈ¢¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë½çÈÖ¤äÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸½¾ì¤ÎÆ°ºî¡¦²ÔÆ¯¡¦ºß¸Ë¡¦¥¨¥éー¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤Ç¸¡¾Ú¤ÈºÇÅ¬²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤â²ÄÇ½¡×¡ÊÂìÌî»á¡Ë¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¼Ò¤ÎOS¤Ï¡Ö¸½¾ì¤ÎÍý²ò¤«¤é¼Â¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç°·¤¨¤ë¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡Mujin¼«ÂÎ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³«È¯¡¦À½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Åö½é¤Ï³Æ¥áー¥«ー¤«¤éÀ©¸æ´ØÏ¢¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2011Ç¯¤ËÁÏ¶È¤·¤¿ÂìÌî»á¤Ï¡ÖÁ´¤¯Áê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¡¢¥áー¥«ー¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢Mujin¤Ë¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥í¥Ü¥Ã¥È¥áー¥«ー¤ÈMujin¤Ï¿·¤¿¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤Ç¤Î°ú¤¹ç¤¤¤¬Áý¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ±¼Ò¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ï¡Ö¸½¾ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤òÊÒ¼ê¤Ë¿ô»ú¤Ç¸½¾ì¤òÇÄ°®¤¹¤ëÅ¥½¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥ÈÎÏ¡×¤ÈÂìÌî»á¤ÏÏÃ¤¹¡£¤É¤³¤ò¤É¤¦¼«Æ°²½¤·¡¢ËÜ¶È¤Î¼ý±×ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤«¡£Æ±¼Ò¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¤½¤ÎÍ×·ïÄêµÁ¤ò¸½¾ì¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤À¡£ÂìÌî»á¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿´ë¶È¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Ç¤âÅö¼Ò¤À¤±¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¶¥ÁèÎÏ¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÅ¸¤Ç¤ÎÆ±¼Ò¤Î¥Öー¥¹¤Ë¤Ï¾ï¤Ë¿Í¤À¤«¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥Ïー¥É¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥Ïー¥É·²¤ò〝¤Ä¤Ê¤°〟¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¥Ïー¥É¤âÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê²ÝÂê¤òMujin¤¬²ò·è¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
