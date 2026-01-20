前DeNA監督の三浦大輔氏（52）が20日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に生出演。実は10年来の仲良しだというコワモテ俳優を明かした。

この日、俳優の小沢仁志とともに出演。昨季で監督を退任して以来、初めてのバラエティー出演となった。2人はオフに草野球をするほど、10年来の仲良しだという。

もともと所属する事務所が一緒だったことが縁だといい、「ほんで食事ですよね。（出会った頃、自身は）現役ですね、まだ選手」と回顧。仲良くなったことで「僕のチャリティーコンペに参加していただいたり」と話した。

草野球については小沢が「番長は作ったばっかりで」と話すと、「監督辞めて、草野球チーム作って」と三浦氏。「最初の試合で“どの相手とやるかな”って、小沢さんところのお願いしますって言って。リーゼントスターズと、小沢さんのチーム（ブルドックス）」と話した。

三浦氏はリーゼントスターズのメンバーは「パパ友とか、息子たちがもう社会人になってるんで、親子で一緒に野球できたりとか。元プロもいます」と説明。小沢は「試合した時、出るピッチャー、出るピッチャー、元プロだから。うちは草野球チームなんだけど、凄いのよ、キレが」と言いつつ、初戦はブルドックスの勝利だったという。小沢は「うち、草野球だけど、年間40何試合やってるんで。もとプロでも、チームとして初陣だったから、まとまりとかでいうと、うちが（上）」と話した。

そんな交流がある小沢に、三浦氏は「俺に、野球のアドバイスをしないでください」とクレーム。「アドバイスっていうか、ずっと野球の話で投げ方とか（話している）。食事している時に。話していると本当に野球が大好きなんだなって。（とにかく）詳しいんで、一度コーチに来てもらいたいな、ぐらいの感じの情報量ですよね」とした。