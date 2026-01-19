この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が不動産ポータルサイトの違いと使い分けを明示！『【不動産投資】リサーチの段階から差は開く！2026年最新のおすすめ物件探しサイトを一挙紹介！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで公開した『【不動産投資】リサーチの段階から差は開く！2026年最新のおすすめ物件探しサイトを一挙紹介！』は、物件探しの初期段階に潜む見落としがちな差について整理した内容である。動画では、投資成果を左右する要因として、購入判断以前の「リサーチ設計」に焦点が当てられている。



木村氏が取り上げたのは、「楽待」「健美家」「アットホーム」という主要な不動産ポータルサイトである。一見すると似通って見えるこれらのサイトだが、掲載背景や利用者層、情報の性質には明確な違いがあると説明される。単に物件数の多寡ではなく、どの段階の投資家が、何を目的に使うのかという視点が重要だという。



まず「楽待」は、情報量の多さと検索機能の幅広さが特徴とされる。多数の物件を俯瞰できるため、エリアごとの相場感や条件別の傾向を把握しやすい。一方で、情報が多いがゆえに、初見では判断軸を見失いやすい側面もあると指摘される。



次に紹介される「健美家」は、比較的経験を積んだ投資家の利用が多いサイトとして位置づけられる。投資家目線の情報やコラムが多く、市場の空気感や他者の動向を把握する際に役立つが、初心者にはやや専門的に映る可能性があると整理された。



そして総合型サイトである「アットホーム」は、収益物件専用ではない点にこそ意味があると語られる。地場の不動産会社が居住用の延長で掲載している物件の中に、投資対象として検討余地のある案件が残ることがあり、視点を変えることで候補が広がるという。



動画後半では、投資家の段階に応じた使い分けが示される。これから始める段階では相場を知ることが優先され、次の段階では情報の深さや視野の広さが求められる。さらに、公開物件を起点に不動産会社との関係を構築する考え方にも触れられており、サイトは入口に過ぎないという認識が示されている。



今回の動画は、不動産投資の物件探しで迷いやすい初期から中盤の判断整理を求める層にとって、考え方の基準を確認できる内容となっている。