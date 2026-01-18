ÅÁÀâ¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥º¡¢¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤¬¸ì¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥±¥ó¥«¤â¡Ø¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡Ù¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤Ë¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤äÅö»þ¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¯Ï¢ºÜ¡¢¡Ø½é¥°¥é¥Ó¥¢Êª¸ì¡ÁMy First Gravure Story¡Á¡Ù¡£Á°²ó¤ËÂ³¤¡¢¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD2025¡×¤Ç¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËåErika¡Ê¤¨¤ê¤«¡Ë¤µ¤ó¡¢É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¤é¤Ë¤è¤ë¸åÊÔ¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì2013Ç¯¡¢Ãæ1¡¢¾®6¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£2018Ç¯6·î¡¢¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç½é¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¥Ï¡¼¥Õ»ÐËå¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤Á¤Þ¤ÁÏÃÂê¤Ë¡£Ìó6Ç¯´Ö¤Î¥°¥é¥Ó¥¢µÙ»ß´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯Ëö¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¡¢É½»æ¤ò¾þ¤ë¤Ê¤ÉÂç³èÌö¡£º£Ç¯1·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ªAWARD2025¡×¤Ç¤Ï¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¾Þ¤ò¸«»ö¤Ë¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤ËÉüµ¢¤·¤¿¿¿Áê¡¢¤Þ¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢´Ñ¤Ê¤É¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤Î½µ¥×¥ìºÇ¿·¥°¥é¥Ó¥¢
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯15¹æ»£±Æ¡Ê»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¡½¡½Á°²ó¤ªÏÃ¤·¤µ¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï2018Ç¯¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÁ¯Îõ¤Ê¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ìÌö¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òµÙ»ß¡£2024Ç¯¤Î12·î¤Ë¤ä¤Ï¤ê¡Ø¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶õÇò´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Ê¤¼ºÆ¤Ó¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Erika¡Ê°Ê²¼¡¢¥¨¥ê¡Ë¡¡°ì¸À¤Ç¸À¤¦¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎÇ®ÎÌ¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢SNS¤Ç¤º¤Ã¤È¡ÖÉü³è¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤¤¤¿¤À¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£6Ç¯¤Ã¤Æ¡¢·è¤·¤ÆÃ»¤¯¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Ç¤âËº¤ì¤º¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢»ä¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥ê¡Ë¡¡»ä¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ë20ÂåÈ¾¤Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Öº£¤³¤Î½Ö´Ö¤ò·Á¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¸å²ù¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤»¤Ã¤«¤¯»ÐËå¤Õ¤¿¤ê¤Ç³èÆ°¤·¤Æ´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ï·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î°Õ¸«¤¬¡Öº£¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¥Ô¥¿¥ê¤È°ìÃ×¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»î¤·¤ËSNS¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Î¿åÃå¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¿·¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¤¹¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¡£¤½¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸«¤¿ÊÔ½¸¤µ¤ó¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¥È¥ó¥È¥óÇï»Ò¤ËÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Éü³è¤Ë¤¢¤¿¤ê¥Ö¥é¥ó¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥¨¥ê¡¡¤½¤ì¤¬¡¢Á´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤³¤ì¡ª ²û¤«¤·¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¥Þ¥ê¡¡»ä¤â¡Ö¥Ö¥é¥ó¥¯¤òÁ´¤¯´¶¤¸¤Ê¤¤¤Í¡×¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê2025Ç¯15¹æ¡¿3·î31ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Îµ×¡¹¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡³Î¤«¤Ë¡£¤·¤Ã¤È¤ê·Ï¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¡¡¤³¤Î»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥½¥Õ¥¡¤¬¡¢¼Â²È¤È°ì½ï¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â²È¤Ë¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¡Ê2025Ç¯15¹æ¡¡»£±Æ¡¿·ª»³½¨ºî¡Ë¤è¤ê
¥¨¥ê¡¡¤³¤Î»þ¤ÏÉü³è¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é²Ä°¦¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡¶À¤¬²Ä°¦¤¤¤«¤éÀöÌÌÂæ¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤«¡¢¾²¤Î¥¿¥¤¥ë¤¬¤¤¤¤¤«¤é°ì½ï¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¤È¤«¤Í¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤ëÁ°¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¡£
¡¼¡¼½Ö´ÖÅª¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂ©¤¬¹ç¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï6Ç¯Á°¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¸«¤»Êý¡×¤Ç¤¹¤Í¡£
¥Þ¥ê¡¡¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¸½¾ì¤Ç¤¹¤´¤¯Äó°Æ¤¹¤ë¤è¤Í¡£
¥¨¥ê¡¡¤¦¤ó¡£¡Ö¤¢¤Ã¤Á¤Î¾ì½ê¤ÎÊý¤¬¡¢¸÷¤¬åºÎï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«¡Ö¤³¤Î°áÁõ¤Ê¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥Ý¡¼¥º¤¬±Ç¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤«¡£ÀÎ¤Ï¤¿¤À¡ÖÎ©¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤Ã¤ÈÇ½Æ°Åª¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤Î¼Ì¿¿¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¡¢ÀÎ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¸«¤»Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«Á³¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¡¡»ä¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤ë»þ¤ÏYouTube¤Ê¤ÉSNS¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£SNS¤Ã¤Æ´ë²è¤«¤é»£±Æ¡¢ÊÔ½¸¤Þ¤ÇÁ´Éô¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡Ö¸«¤»Êý¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¡¢º£¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤â³è¤¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤â¸«¤»Êý¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¥Þ¥ê¡¡¤Þ¤ê¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï±éµ»¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÉ½¸½ÎÏ¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤ä¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤ÎÄó°Æ¤Ë¤â¡¢¤¹¤°È¿±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¼«³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼°ÊÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖErika¡á¥¥ì¥¤·Ï¡×¡Ö¤Þ¤ê¤Ê¡á²Ä°¦¤¤·Ï¡×¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ª¸ß¤¤¤ÎÌò³ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥Þ¥ê¡¡¤Þ¤ê¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ª¿¬Ã´Åö¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¤«¤â¡£¤½¤ì¤Ç¸À¤¦¤È»ä¤Ï¡Ö¤ª¤Ã¤Ñ¤¤Ã´Åö¡×¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥ê¡¡¡Ö¤ª¿¬¤È¤ª¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÎ¾Êý¤ò¸«¤»¤Æ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥«¥Ã¥È¤ò»£¤ë¤È¤¤Ï¡¢»ä¤¬¸å¤í¸þ¤¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¥¨¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬Á°¤Ç¶»¸µ¤òåºÎï¤Ë¸«¤»¤ë......¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢²«¶â¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¨¥ê¡¡¤ª¸ß¤¤¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤ò°ú¤Î©¤Æ¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤ªÏÃ¤òÊ¹¤±¤ÐÊ¹¤¯¤Û¤ÉÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»£±ÆÃæ¤ËÙæ¤á¤¿¤ê¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¡¡¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°áÁõ¤Î¿§¤ÇÙæ¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç·è¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¡¡ÊÔ½¸¤ÎÊý¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬»÷¹ç¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡£Âè»°¼Ô¤Î»ëÅÀ¤Ç¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥¥ì¥¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÁÇÄ¾¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤Ä¤¯¤Å¤¯Ê¿ÏÂ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤¸¤ã¤¢¥±¥ó¥«¤Ê¤ó¤Æ......¡£
¥Þ¥ê¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Ã¸Ï©Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤Î»þ¡Ê¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯40¹æ¡¿9·î22ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Î¡ÖÅâÍÈ¤²»ö·ï¡×¤È¤«¡£
¥¨¥ê¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡¢¤¢¤ì¤Í¡ª ¡¡¸½¾ì¤Î¤ªÊÛÅö¤ËÂç¤¤ÊÅâÍÈ¤²¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ê¤Á¤ã¤ó¤¬È¾Ê¬»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤ò¥Ñ¥¯¤Ã¤È¤¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯40¹æ¡Ê»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨¡Ë¤è¤ê
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù2025Ç¯40¹æ¡Ê»£±Æ¡¿³Þ°æ¼¤¼¨¡Ë¤è¤ê
¥Þ¥ê¡¡»ä¡¢¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸å¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Î¤Ë¡ª ¡¡Âç»ö¤ÊÅâÍÈ¤²¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î»£±Æ¡¢»ä¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¼¡¼¤¨¤Ã¡©¡¡ÅâÍÈ¤²¤Ç¥±¥ó¥«¡¢¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¡Ö¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç!?¡×¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¥±¥ó¥«¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ï¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ë¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¡¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¡×¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
¡¼¡¼¤½¤Ð¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥±¥ó¥«¤Ç¤¤ë¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥¨¥ê¡¡¤¨¡©¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤È¤Ï!?¡¡Æñ¤·¤¤¡¼¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¨¡¼¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Öå«¤ÎµÏ¿¡×¤«¤Ê¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ì½ï¤Ë²¿¤«¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¥Þ¥ê¡¡»ä¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÖºîÉÊ¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡£¤À¤«¤é¤è¤¯¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡ÖÈþ¤·¤µ¡×¤È¤«¡ÖÉÊÀ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤âÂç»ö¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¼¡¼ºÇ¸å¤Ë¡£¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡Ö½é¥°¥é¥Ó¥¢¡×¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©
¥Þ¥ê¡¡»¨»ï¼«ÂÎ¡¢¤¤¤Þ²È¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡£¤À¤«¤é......¤Á¤ã¤ó¤È¤Ï¸«ÊÖ¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
¥¨¥ê¡¡¤Ç¤âÀÎ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¸¡º÷¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ë¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î¼èºà¤ÇÏÃ¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¡¢½é¤á¤Æ½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤â¸«¤ë¤·¡£
¡¼¡¼10Âå¤Î¤È¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡©
¥¨¥ê¡¡¤â¤Î¤¹¤´¤¯»Ò¶¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥Þ¥ê¡¡¤À¤Ã¤Æ¤¿¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡ª¡¡¤Ç¤âµÕ¤Ë¤â¤¦¡¢¤³¤Îº¢¤Î¤è¤¦¤ÊÌµ¼Ùµ¤¤Ê¤À¤±¤ÎÉ½¾ð¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¨¥ê¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£¸«ÊÖ¤¹¤È´é¤âÀí¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ëº£¤ÏÉ½¾ð¤¬¤º¤Ã¤È½À¤é¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÆâÌÌ¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬´é¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡©
¥¨¥ê¡¡¤¢¡¼¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¤òºÆ³«¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÁ°¤è¤ê¤â¤Ã¤È¹ÎÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤Õ¤¿¤ê¤È¤âÂ¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¡Ö»ä¤Ï»ä¡×¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£¤½¤ì¤¬º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÉð´ï¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¼¡¼¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤Õ¤¿¤ê¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¡©
¥¨¥ê¡¡Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¥Þ¥ê¡¡²¿Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤¤Ã¤ÈÆó¿Í¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡üErika¡Ê¤¨¤ê¤«¡Ë
2000Ç¯5·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹158Ñ B87 W64 H90¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¡û¥â¥Ç¥ë¡¢¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°X¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@myxx_erika¡Û
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØErika channel¡Ù
¡üÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ê¤â¤â¤»¡¦¤Þ¤ê¤Ê¡Ë
2001Ç¯11·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì ÅìµþÅÔ½Ð¿È
¿ÈÄ¹153Ñ B83 W58 H88¡¡·ì±Õ·¿¡áB·¿
¡û¥â¥Ç¥ë¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°Instagram¡Ú@0o_momomari_o0¡Û
¸ø¼°X¡Ú@mari_na___¡Û
¸ø¼°TikTok¡Ú@marina_1103_¡Û
¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÉ´À¥¤Þ¤ê¤Ê¡Ù
¡ÚÂçÁýÎÌ¡Û ¡ØWE ARE ERIMARI SISTERS¡½ÅÁÀâ¡¢ºÆ¤Ó¡½¡Ù Erika É´À¥¤Þ¤ê¤Ê ¥¨¥ê¥Þ¥ê»ÐËå »£±Æ/³Þ°æ¼¤¼¨ ²Á³Ê¡¿1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 2025Ç¯3·î¤ËÌó6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÈäÏª¤·¡¢3ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡£¥í¥±ÃÏ¤ÏÆÁÅç¤ÈÊ¼¸Ë¡¦Ã¸Ï©Åç¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î¥·¥ó¥¯¥í¶ñ¹ç¤Ï´°àú¤Ë¡£¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç¡¢Ì©Ãå¤·¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¤¢¤Ã¤Æ......¡£¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é°¦¤é¤·¤¯¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»ÐËå¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÂçÌîÃÒ¸Ê¡¡»£±Æ¡¿²®¸¶Âç»Ö