¡¡ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤Ï14Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ç»ÍÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£µÒÀÊ¤Ë¤Ï½éÆü¤«¤éÏ¢Æü¡¢²ñ¾ì¤ÇÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¹¥³Ñ²È¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÇ®Àï¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤«¤éÄ¯¤á¤¿¤Î¤Ï¡È¥¹¡¼½÷¥¿¥ì¥ó¥È¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë»³º¬Àé²Â¡£¼«¿È¤ÎX¤Ë¤Ï¾Ð´é¤Ç¤ª¤µ¤Þ¤Ã¤¿²èÁü¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡Öº£Æü¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖµÁ¥ÎÉÙ»Î´Ø¤¬2ÆüÏ¢Â³¶âÀ±¡ª¡¡Âç¤ÎÎ¤´Ø¤ò2¾ì½êÏ¢Â³¤ÇÅÝ¤·¤¿¡ª¡¡¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤È¶½Ê³¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¾ì½ê¤ÇÀ¸´ÑÀï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÏÏ¢Æü¡¢X¤ËÊó¹ð¡£¤³¤ì¤Ç4ÆüÏ¢Â³¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤âÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¡Ö½éÆü¤«¤é4ÆüÏ¢Â³¤Ç¹ñµ»´Û´ÑÀï Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¤È¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀÊ¤ò¤½¤ì¤À¤±³ÎÊÝ½ÐÍè¤ë¤Î¤«»ØÆî¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»ÍÆüÌÜ¤Ï·ë¤Ó¤Î°ìÈÖ¤Ç¡¢ËëÆâ¡¦µÁ¥ÎÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤¬²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ë¾å¼êÅê¤²¤Ç¾¡¤Á¡¢2ÆüÏ¢Â³¤Ç¶âÀ±¡£ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤Ë¹ñµ»´Û¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
