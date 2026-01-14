AI¤Ç¿ô³Ø¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤ò¤Û¤Ü¼«Æ°Åª¤Ë²ò¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤Ë
20À¤µª¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¤ÎÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¿ô³Ø¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤Ï¤½¤ÎÀ¸³¶¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÌ¤²ò·èÌäÂê¤òÈ¯°Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¤Î¤¦¤Á¤Î1Ìä¤òGPT-5.2 Pro¤¬²ò·è¤·¡¢ÃøÌ¾¤Ê¿ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¿¥ª»á¤¬¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤ë¸Â¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎÊ¸¸¥¤Ç¤ÏºÆ¸½¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¤Û¤Ü¼«Î§Åª¤Ê²ò·è¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¤ÎÇ½ÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
How We Used GPT-5.2 to Solve an Erdos Problem : r/singularity
https://www.reddit.com/r/singularity/comments/1q6vaxj/how_we_used_gpt52_to_solve_an_erdos_problem/
AI contributions to Erdős problems · teorth/erdosproblems Wiki · GitHub
https://github.com/teorth/erdosproblems/wiki/AI-contributions-to-Erd%C5%91s-problems
Erdős Problem #728
https://www.erdosproblems.com/728
º£²óÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¤Î728ÈÖ¤Ï¡¢1975Ç¯¤Ë¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤é¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¾§¤µ¤ì¤¿³¬¾è¤ÎÀ°½üÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ôÏÀ¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¡Ö½½Ê¬¾®¤µ¤¤Äê¿ôC¤È¦Å¤¬Â¸ºß¤¹¤ë»þ¡¢¡Øa!b!¤¬n!(a+b-n)!¤ò³ä¤êÀÚ¤ë¡Ù¤«¤Ä¡Øa+b¤¬n+C*log n¤è¤ê¤âÂç¤¤¤¡Ù¤òËþ¤¿¤¹¤è¤¦¤ÊÀ°¿ô(a,b,c)¤ÏÌµ¸Â¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥¿¥ª»á¤Ë¤è¤ì¤ÐÅö½é¤ÎÌäÂêÊ¸¤ÏÉ½¸½¤¬Û£Ëæ¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÄê¿ôC¤¬¾®¤µ¤¤Äê¿ô¤È¤·¤Æ°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Âç¤¤¤Äê¿ô¤È¤·¤Æ°Õ¿Þ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤¬È½Á³¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢GPT-5.2 Pro Pro¤ÈAristotle¤È¤¤¤¦AI¥Ä¡¼¥ë¤¬¼çÆ³Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Reddit¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎThunderBeanage»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊLLM¤òÍÑ¤¤¤Æ¿ô³Ø¤Î¾ÚÌÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ThunderBeanage»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¾Íè¤ÎLLM¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤òµö¤¹¤È¡¢ÌäÂê¤¬Ì¤²ò·è¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤Æ¡Ö²ò¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²òË¡Ãµº÷¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤ê¥Í¥Ã¥È¼×ÃÇ¤Ç¤½¤ÎµóÆ°¤òÈò¤±¤¿¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤â¡¢º£ÅÙ¤Ï¸¸³Ð¤äÃ×Ì¿Åª¤ÊÈôÌö¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢Àµ¤·¤¤¾ÚÌÀ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç¤¤Ê¾ã³²¤À¤Ã¤¿¤ÈThunderBeanage»á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯12·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿GPT-5.2 Pro¤Ï¡¢¾ÚÌÀ¤òºî¤ëÅÓÃæ¤ÇËä¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÊäÂê¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¡¢ÌµÍý¤Ë¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤º¡Ö¤³¤³¤¬Ì¤²ò·è¤À¡×¤ÈÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î¹ü³Ê¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î³ä¹ç¤ÇÀµ¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢ThunderBeanage»á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¥Í¥Ã¥È¤¢¤ê¤ÎGPT-5.2¤ÇÌäÂê¤Î°Õ¿Þ¤ÈÊý¿Ë¤òÀ°Íý¤·¡¢LaTeX¤Çµ½Ò¤·¤¿Ã»¤¤¥×¥í¥ó¥×¥È¤òºî¤ë¡×¢ª¡ÖÊÌ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎGPT-5.2¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¾å¤Ç¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¾ÚÌÀ¤ò½ñ¤«¤»¤ë¡×¢ª¡ÖÊÌ¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¸¡»»¤È½¤Àµ¤ò¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ò¹Í°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1·î4Æü¤Ë¤ÏGPT-5.2 Pro¤¬À©Ìó¤Ä¤¤Î¾ÚÌÀ¤ò½ÐÎÏ¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤Î»þ¤ÏÌäÂê¤ÎÛ£Ëæ¤µ¤¬¸¶°ø¤Ç¡¢Àµ¤·¤¯²ò·è¤·¤¿¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Öa,b¡å(1-¦Å)n¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ò²Ý¤·¤¿²ò¼á¤Ç²ò·è¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ChatGPT - Erdos factorial divisibility
https://chatgpt.com/s/t_695bdbf3047c8191af842d03db356b1a
¤³¤ì¤òAcerFur¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Aristotle¤ËÅÏ¤·¡¢Lean¤Ç·Á¼°²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Æâ¤ÇµÄÏÀ¤¬ËÖÈ¯¤·¡¢Äê¿ôC¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤¹¤ë¤«¤ÇºÆ¤Ó¸·¤·¤¤À©Ìó¤ò²Ý¤¹É¬Í×¤¬¤Ç¤Æ¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ThunderBeanage»á¤¬GPT-5.2 Pro¤Ø¡ÖÄÉ²ÃÀ©Ìó¤òËþ¤¿¤¹·Á¤ËµÄÏÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò²þ¤á¤ÆÌä¤¦¤¿¤È¤³¤í¡¢GPT-5.2 Pro¤Ï²ÄÇ½¤À¤È²óÅú¡£¤½¤³¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¾ÚÌÀ¤¬¡¢Aristotle¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Á¼°²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¾ÚÌÀ¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¸í¤ê¤¬º®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Aristotle¤¬¼«Æ°Åª¤Ë¥®¥ã¥Ã¥×¤ò½¤Éü¤·¤ÆLean¤Ç¸¡¾ÚºÑ¤ß¤Î·Á¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Factorial Divisibility Beyond the Logarithmic Barrier /Erdos728Updated.pdf - Google ¥É¥é¥¤¥Ö
https://drive.google.com/file/d/1xRw8_o2C8HwmxMDnBR5OJlxXaW7jlYbz/view
¥¨¥ë¥Ç¥·¥å¤ÎÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¿¥ª»á¤Ï¡¢º£²ó¤Î¾ÚÌÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖAI¤¬¥¨¥ë¥Ç¥·¥åÌäÂê¤ò¤Û¤Ü¼«Î§Åª¤Ë²ò¤ÀÚ¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢´ûÂ¸Ê¸¸¥¤Ë¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤·ëÏÀ¤¬AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤«¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤ËÄÉ²Ã¤Î»Ø¼¨¤äÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ê¤òËä¤á¤¿¤ê»²¾È¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢ÏÀÊ¸¤òÃ»»þ´Ö¤Ç²¿ÅÙ¤â½ñ¤Ä¾¤·¤Æ²þÁ±¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¶½Ì£¿¼¤¤¿ÊÊâ¤ÈÂª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥ª»á¤Ï¡¢½ÅÍ×¤ÊÉôÊ¬¤Ï¿Í´Ö¤¬¼çÂÎÅª¤Ë½ñ¤¯·Á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½¾Íè¤ÏÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤¸¶¹Æ¤ò1ËÜ»Å¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏ«ÎÏ¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î²þ¹Æ¤â¶É½êÅª¤Ê½¤Àµ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢AI¤ò»È¤¦¤ÈÂç¤¤Ê¹½À®ÊÑ¹¹¤ò´Þ¤à½ñ¤Ä¾¤·¤òÁÇÁá¤¯È¿Éü¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£