「1日1食か1.5食」人気モデル、食事制限に批判殺到「おかしいことに気づいて欲しい」「自分の価値下げてて残念」
『小悪魔ageha』（メディア・パル）でモデルとして活動するひかるさんは1月13日、自身のX（旧Twitter）を更新。食事について意見を発信し、コメント欄には批判の声が上がっています。
【投稿】ひかる、食事制限ダイエットに厳しい声
この投稿には、「影響力のある人達がこぞってこういう情報流してるから、食べることが悪みたいになってるのやばい時代だなと思う」「自分の価値下げてて残念」「若い子がこれを見て真似して生理止まったり摂食障害になったらどうするのよ」「痩せすぎておかしいことに気づいて欲しい」「責任のある投稿をしましょう」と厳しい声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
【投稿】ひかる、食事制限ダイエットに厳しい声
痩せ投稿に批判の声ひかるさんは「1日1食か1.5食でよっぽど変なもの食べなければ絶対太らんくない？」とつづり、3枚の写真を掲載しました。おなかが見える短い丈の黒いニットとデニムパンツを着用したひかるさんが写っており、そのウエストが非常に細いことが伝わってくるショットです。
過去にもダイエットについて発信2025年6月には体重を公開するなど、以前からダイエットや食事制限に関する投稿を行ってきたひかるさん。また、2023年には偏食であることも明かしています。健康に気を付けながら、活動を続けてほしいですね。
(文:勝野 里砂)