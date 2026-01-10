犬にやってはいけない『しつけ』5つ 問題行動を悪化させる可能性も…正しい指示の出し方まで解説
犬にやってはいけないしつけ
しつけは、犬を支配するためのものではありません。犬が飼い主との信頼関係を築き上げるために必要なことです。
犬のしつけでは、「叱ること」よりも、「正しい行動を褒めること」を意識してみましょう。
1.叩く・蹴るなどの体罰を与えること
犬にやってはいけないしつけは、叩く・蹴るなどの体罰を与えるということです。
体罰は、犬に恐怖を与えるだけのものです。なぜ叩かれたのか、なぜ蹴られたのか、人間の都合までを理解することはできません。
しつけのつもりで行ったことが、犬と飼い主の信頼関係を崩す原因になったり、攻撃的な性格の犬にしてしまったり、臆病な性格の犬になってしまうなどの原因にもなることがあります。
2.大きな声で怒鳴ること
犬にやってはいけないしつけは、大きな声で怒鳴ることです。
大きな声で怒鳴られた犬は、しつけの内容を理解することができません。ただただ怖いという感情に支配されてしまうからです。恐怖心を植え付けてしまうばかりで、学習にはなりません。
犬のしつけで大きな声を出す必要はありません。犬の耳にしっかり届く大きさの声であれば問題ないのです。
3.事後の失敗を叱ること
犬にやってはいけないしつけは、事後の失敗を叱ることです。
犬の失敗を叱らなければならない場合、「最中」または「直後」に叱る必要があります。何を叱られているのか、ということを理解してもらうためです。
お留守番中の失敗など、時間が経ってしまった失敗を叱られても、犬には何を叱られているのか、全く理解することができないのです。
4.ルールに一貫性がないこと
犬にやってはいけないしつけは、ルールに一貫性がないことです。
飼い主の気分や都合次第でルールが変わる。家族によってルールが変わる。これでは一貫性がなく、犬は何が正しくて何が間違いなのか、ということを理解することができません。
昨日は飼い主の気分が良くて許されたけど、今日は飼い主の機嫌が悪くて叱られた、ということがあってはなりません。
しつけには必ずルールを決め、一貫性を持ち、家族間でも共有するようにしましょう。
5.トイレの失敗を叱ること
犬にやってはいけないしつけは、トイレの失敗を叱ることです。
トイレシートからはみ出したから叱った。トイレ以外の場所で排泄をしたから叱った。どちらも絶対に叱ってはいけません。
「トイレシートからはみ出した」や「トイレ以外の場所で排泄した」という都合までを犬が理解することは難しいのです。
「ここ（お家の中）で排泄をしてはいけないんだ」「飼い主の目の前で排泄をすると叱られるんだ」と、犬が勘違いをしてしまいます。
どんなにトイレトレーニングを頑張っても、室内で排泄をすることができない、外に出なければ排泄をすることができない、などの原因になってしまいやすいです。
犬のしつけの正しい指示の出し方
指示を出すときは短い言葉を使います。ちょっと待っててね → 「待て」 おすわりしてね → 「おすわり」 ママにちょうだい？ → 「放せ」
そして、落ち着いた態度で声を低くして指示を出します。そうすることで、犬により理解してもらいやすくなります。
なかなか言うことを聞いてもらえないこともありますが、しつこく指示を出すのではなく、一度だけ「待て」と指示を出すことが大切です。
できるまで何度も「待て！」「待て！」「待てだよ！」と指示を出し続けると、犬は飼い主の指示を無視をするようになってしまいます。
まとめ
犬にやってはいけないしつけを5つ解説しました。叩く・蹴るなどの体罰を与えること 大きな声で怒鳴ること 事後の失敗を叱ること ルールに一貫性がないこと トイレの失敗を叱ること
つい声を荒げてしまいたくなることがあるかもしれませんが、犬のしつけで大切なことは「叱ること」よりも「正しい行動を褒めること」と覚えておきましょう。