チャンネル登録者数57万人を超える双子の姉妹による大食いユーチューバー「はらぺこツインズ」 が、1月7日放送の『世界くらべてみたら』 （TBS系）に出演。恒例企画「世界のデカ盛りグルメ」に挑んだが、視聴者の間では不安も広がっている。

【写真】「診断された時はすでに手遅れでした…」うつ病について真剣に語るかことあこ

餅74個を使った巨大お雑煮を完食

「この日、2人が上陸したのはジョージア。2015年にグルジアから国名が変更された国で、美食の国としても知られています。現地の伝統料理が並ぶお祭りに潜入し、合計9品1.5キロほどの料理を丁寧な食リポとともに完食しました」（テレビ誌ライター、以下同）

さらに、お祭りを案内してくれる体重200キロの地元の巨漢男が少食であることがわかると、「何も召し上がらないんですね?」と余裕を見せる場面も。このあとも2人の食欲が衰えることはなかった。

「続いて訪れたハンバーガーショップでは、総重量3キロの巨大バーガーに挑戦。たまたま居合わせた地元の男性YouTuberと対決のような展開になりましたが、男性が半分ほどでリタイアするなか、2人は豪快にかぶりつき、それぞれ47分という同じタイムで完食していました」

しかし、“通常運転”の爆食シーンに、ネットでは《はらぺこツインズ大丈夫?》《病んでると思うと明るく楽しめない》と複雑な感想も。

というのも、昨年12月7日、姉のかこが自身のInstagramで《私たちはうつ病を長年患っております》と公表。《診断された時は重度のうつ病で元の状態に戻るには既に手遅れでした》《今は服薬治療とカウンセリング治療をしています》と明かし、ファンに衝撃を与えていたのだ。

それが、この日の番組では打って変わって明るい表情で大食いをしていたので、視聴者がギャップに戸惑うのも無理はない。

「撮影されたのは昨年夏であると番組冒頭のナレーションで説明していましたが、病気を告白したあとだけに、戸惑った視聴者もいたのでしょう」（芸能プロ関係者、以下同）

現在も2人は動画投稿を継続。新年には餅74個を使った巨大お雑煮や、今回の番組オンエアと同じ7日には『眠れないので突然深夜にチャジャンミョン16人前爆食!』というタイトルで、韓国料理のジャージャー麺を平らげる姿を公開していた。

「うつ病は症状に波があります。2人も調子の良い時はこうして動画をアップすると言っていたので、気遣いは不要ということでしょう。我々も過度に心配せず純粋に楽しむことが求められるのではないでしょうか」

周囲が心配しすぎるのも、かえって負担になることもあるのだろう。次の動画を楽しみに待ちたい。