シンプルなのに嬉しい機能が充実！使いやすさがレベチの100均旅行グッズ

トラベル用の収納ケースの種類がとにかく豊富なダイソー。どれを選べばいいのか悩んでしまいますよね。そこで今回おすすめしたいのが『トラベル収納ケース（外ポケット付）』。収納力抜群で、プライバシーもしっかり守れる優れものです！ダブルファスナーで大きく開いて整理整頓しやすいのも◎さらに嬉しい秘密が…！

商品情報

商品名：トラベル収納ケース（外ポケット付）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：40cm×10cm×26cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480919393

シンプルだけど機能的！ダイソーの『トラベル収納ケース（外ポケット付）』

トラベルグッズが充実しているダイソー。特に、衣類を収納するためのケースはたくさん販売されているので、どれがいいのか悩みどころですよね。

今回は、そんなダイソーで見つけていいなと思った『トラベル収納ケース（外ポケット付）』をご紹介！スーツケースの中の整理に便利な収納ケースです。

価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に置かれていました。

サイズは約40cm×10cm×26cmで、たっぷり収納できる大容量サイズです。

タオル2枚と、トップス2枚が余裕をもって収まりました。

さらに、インナーや靴下などの小物も一緒に入れられそうです。

デザインはシンプルですが、意外と機能的で便利な面も持ち合わせています。

上部はメッシュ素材が使用されており、何が入っているのかわかりやすくなっているのが高評価ポイント。

透け感がない生地が多く使われているので、丸見えにならないところがいいなと思います。

大きく開いて荷物整理がしやすい◎ポケット付きで小物の仕分けにも！

ダブルファスナーなので、大きく開くのも嬉しいポイント。

ガバッと開けられるので、荷物整理がしやすいです。

なんといっても便利なのが、ポケットが付いているということ！

すぐに取り出したいアイテムや使用頻度が高いものは、こちらのポケットに入れておくとパッと取り出せて快適です。

今回はダイソーの『トラベル収納ケース（外ポケット付）』をご紹介しました。

最近主流の圧縮できるタイプではないものの、それを上回るメリットを感じるほど優秀なアイテムです！旅行や出張の強い味方になってくれるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。