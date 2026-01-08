シンプルなのに嬉しい機能が充実！使いやすさがレベチの100均旅行グッズ
商品情報
商品名：トラベル収納ケース（外ポケット付）
価格：￥330（税込）
サイズ（約）：40cm×10cm×26cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480919393
シンプルだけど機能的！ダイソーの『トラベル収納ケース（外ポケット付）』
トラベルグッズが充実しているダイソー。特に、衣類を収納するためのケースはたくさん販売されているので、どれがいいのか悩みどころですよね。
今回は、そんなダイソーで見つけていいなと思った『トラベル収納ケース（外ポケット付）』をご紹介！スーツケースの中の整理に便利な収納ケースです。
価格は330円（税込）です。筆者が購入した店舗では、トラベルグッズ売り場に置かれていました。
サイズは約40cm×10cm×26cmで、たっぷり収納できる大容量サイズです。
タオル2枚と、トップス2枚が余裕をもって収まりました。
さらに、インナーや靴下などの小物も一緒に入れられそうです。
デザインはシンプルですが、意外と機能的で便利な面も持ち合わせています。
上部はメッシュ素材が使用されており、何が入っているのかわかりやすくなっているのが高評価ポイント。
透け感がない生地が多く使われているので、丸見えにならないところがいいなと思います。
大きく開いて荷物整理がしやすい◎ポケット付きで小物の仕分けにも！
ダブルファスナーなので、大きく開くのも嬉しいポイント。
ガバッと開けられるので、荷物整理がしやすいです。
なんといっても便利なのが、ポケットが付いているということ！
すぐに取り出したいアイテムや使用頻度が高いものは、こちらのポケットに入れておくとパッと取り出せて快適です。
今回はダイソーの『トラベル収納ケース（外ポケット付）』をご紹介しました。
最近主流の圧縮できるタイプではないものの、それを上回るメリットを感じるほど優秀なアイテムです！旅行や出張の強い味方になってくれるので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。