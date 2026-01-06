【7位〜12位】1月7日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】乙女座 総合運：★★★☆☆

今までは関心がなかったことに、好奇心を刺激されそうな日です。道具やチケットの購入など、すぐにでも行動を起こしたくなるかもしれません。しかし、今日のところは情報収集に徹することで、今後がより充実します。



恋愛運

今日は、思いがけないところに出会いがあるかもしれません。しかも、一瞬で恋をしてしまう可能性も大。ただ、最初はフレンドリーに接してみて。甘い空気は、さり気なく少しずつ出していくのが、関係を進めるポイントです。



金運

｢これくらいの金額なら、いいかな｣とあまり深く考えずに買った後、必要なかったと気づくかも。ただ、慌てて買い物をしなければ、その失敗は防ぐことができます。お金を払う前に、目を閉じて深呼吸をしてみるといいでしょう。



ラッキーアイテム：帽子



【8位】山羊座 総合運：★★★☆☆

今までの自分に満足せず、より高い理想を目指したくなるでしょう。それは成長した証しなのだと、まずは喜んでください！そして、少しずつ着実に進む計画を立てるのがポイント。さらに成長や発展ができるという確信が湧きそうです。



恋愛運

自分の恋愛パターン、過去の自分の発言や反省、といったことを心のなかで整理してみるといい日です。これまで以上に幸せな恋愛をするためのヒントを発見できるはず。過去の恋人との思い出の品は処分してしまいましょう。



金運

｢予想よりも高い…｣と、驚くことがあるかもしれない金運です。ただ、それでも欲しいと思うのなら、前向きな気持ちで払うのがお金との縁を強くする秘訣。一方、｢これでいいか｣と妥協して、買い物をしないことも重要な日です。



ラッキーアイテム：エスニック小物



ラッキーカラー：スカイブルー

【9位】水瓶座 総合運：★★☆☆☆

自分のやり方にこだわり、とことん貫いていくと充実した1日を過ごせる運気です。ただ、人と足並みを揃えようとすると、ストレスが溜まるでしょう。ひとりでできることに集中するのが、満足感を高めるポイントです。



恋愛運

相談されていた人や、失恋直後の友だちなどとの間に愛情が芽生える可能性アリ！それも愛なのだと自信を持って進めば幸せに近づけます。ただし、今日出会った人とはしばらくは友だちでいて、自分の本心を確かめて。



金運

これまで以上に賢く楽しくお金を貯める方法を思いつく可能性大！順調に貯蓄を実行中だとしても、現状を見直して計画を練り直してみるといいかも。｢これは絶対に守らなければ｣というこだわりを捨ててみてください。



ラッキーアイテム：革小物



ラッキーカラー：ボルドー

【10位】牡羊座 総合運：★★☆☆☆

自分の欠点が気になってしまう運気。今日のところは、思うようにならなくてもOKです。「改善していくポイントを発見できた」と自分を褒めることを忘れずに。また、食事を軽めに抑えると、気分も軽くなるでしょう。



恋愛運

突然の告白や意外な人からの連絡、急な紹介の話など、びっくりすることが起こりそうな日です。その驚きを、まずは素直に表情や言葉に出してみて。それから、深呼吸をして落ち着くと、自分で思う以上に魅力が輝きます。



金運

1円や10円などの小さなお金も大切にして、お金との縁を強くすることができる日です。これまで以上に上手に節約もできるでしょう。｢これはケチなのかな？｣と考えなくてもOK。そう感じることも実践すると、お金の実力がUPします。



ラッキーアイテム：パズル



ラッキーカラー：グレー

【11位】双子座 総合運：★☆☆☆☆

これといった変化はなさそうな日ですが、だからこそできることもあります。特に、クローゼットや引き出しのなかなど、普段はあまり使わない場所の整理整頓や掃除をするのがオススメ。考えがまとまって、心までスッキリしそう。



恋愛運

普段は欠点だと感じているところも、見方を変えれば魅力だと気づける恋愛運。恋の相手に惚れ直す気分になりそう！その気持ちは、包み隠さずに伝えて〇。情熱的に心を込めて言葉にすれば、相手も愛のある言葉を返してくれるでしょう。



金運

今日は、他人ではなく身内のためにお金を使うといい日。欲しがっていた物をプレゼントしたり、好きなお菓子や食材を買って帰ったりするといいでしょう。離れている家族には、通販や郵送で贈り物をするのがオススメです。



ラッキーアイテム：エコバック



ラッキーカラー：シルバー