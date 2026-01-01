【乗り換え手順】二重払いなし！auから楽天モバイルへ乗り換える方法！MNPワンストップの注意点/キャンペーン/eSIM/SIM/機種変更/iPhone・Android購入などパターン別に手順を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【乗り換え手順】二重払いなし！auから楽天モバイルへ乗り換える方法！」と題した動画を公開。auから楽天モバイルへの乗り換え手順を、注意点を交えながら解説した。
乗り換え作業自体は、スムーズに進めば約20分で完了すると氏は語る。しかし、乗り換えのタイミングを誤ると、携帯料金が二重に請求される可能性があるという。auの解約月、楽天モバイルの開通月ともに料金は日割り計算されず、満額請求となるためだ。特に月末に手続きを行うと、手続きの遅延により開通が翌月になり、両社から請求が発生するリスクがあると指摘した。
乗り換えの具体的な手順は、大きく4つのステップに分けられる。まず「楽天モバイルへの申し込み」、次に「電話番号の引き継ぎ申請（MNPワンストップ転出手続き）」、そして「MNP転入」、最後に「SIMカードのセットアップまたはeSIMプロファイルのダウンロード」となる。
この中で特に注意が必要なのが「電話番号の引き継ぎ申請」だと氏は説明する。通常、MNPワンストップ制度を利用すれば、au側でのMNP予約番号の発行は不要だ。しかし、「スマホセット割」や「家族割」など、auの特定のサービスを利用している場合、MNPワンストップが利用できず、事前にauへ電話してMNP予約番号を発行してもらう必要があるという。
また、iPhoneなどの端末を同時に購入する場合は、製品が届くまでに時間がかかることも考慮する必要がある。特に月末は申し込みが集中し、手続きがスムーズに進まない可能性もあるため、「（乗り換えは）最低1週間前からスタートするのがおすすめ」だとアドバイスした。
これらのポイントを押さえて計画的に手続きを進めれば、余計な出費を抑えつつ、スムーズな乗り換えが実現できるだろう。携帯キャリアの乗り換えを検討している人は、一度参考にしてみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
IT系の会社で働く現役会社員です。パソコン選定~設定~サポートまで1,500台以上の経験を生かし、パソコンやITに関する基礎知識から最新情報までわかりやすく発信していくチャンネルです。設定手順だけでなく「なぜその設定をするのか」も丁寧に解説し、自力でトラブル解決できる力が身につきます。