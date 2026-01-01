この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「【乗り換え手順】二重払いなし！auから楽天モバイルへ乗り換える方法！」と題した動画を公開。auから楽天モバイルへの乗り換え手順を、注意点を交えながら解説した。

乗り換え作業自体は、スムーズに進めば約20分で完了すると氏は語る。しかし、乗り換えのタイミングを誤ると、携帯料金が二重に請求される可能性があるという。auの解約月、楽天モバイルの開通月ともに料金は日割り計算されず、満額請求となるためだ。特に月末に手続きを行うと、手続きの遅延により開通が翌月になり、両社から請求が発生するリスクがあると指摘した。

乗り換えの具体的な手順は、大きく4つのステップに分けられる。まず「楽天モバイルへの申し込み」、次に「電話番号の引き継ぎ申請（MNPワンストップ転出手続き）」、そして「MNP転入」、最後に「SIMカードのセットアップまたはeSIMプロファイルのダウンロード」となる。

この中で特に注意が必要なのが「電話番号の引き継ぎ申請」だと氏は説明する。通常、MNPワンストップ制度を利用すれば、au側でのMNP予約番号の発行は不要だ。しかし、「スマホセット割」や「家族割」など、auの特定のサービスを利用している場合、MNPワンストップが利用できず、事前にauへ電話してMNP予約番号を発行してもらう必要があるという。

また、iPhoneなどの端末を同時に購入する場合は、製品が届くまでに時間がかかることも考慮する必要がある。特に月末は申し込みが集中し、手続きがスムーズに進まない可能性もあるため、「（乗り換えは）最低1週間前からスタートするのがおすすめ」だとアドバイスした。

これらのポイントを押さえて計画的に手続きを進めれば、余計な出費を抑えつつ、スムーズな乗り換えが実現できるだろう。携帯キャリアの乗り換えを検討している人は、一度参考にしてみてはいかがだろうか。

