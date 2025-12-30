»°É©¡Ö¿··¿¡È·Ú¡ÉSUV¡×¤ËÃíÊ¸»¦Åþ¡ª ¥¿¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡ß¡Ö¥¸¥ÈÌÜ¡×¤Î¡ÖÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡ÖÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤ÈÉ¾È½¤Ë!? ¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×ÈÎÇäÅ¹¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¹ØÆþ¼Ô¤¿¤Á¤Î¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤È¤Ï
Í½Ìó¤À¤±¤Ç1ËüÂæ¤òÆÍÇË¡ª ¿Íµ¤¤ÎÈë·í¤È¤Ï
¡¡»°É©¤Ï2025Ç¯10·î29Æü¡¢¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹ÔÍ½Ìó¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢È¯ÇäÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë1ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤Ê¤É¡¢¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¤«¤é¹â¤¤ÃíÌÜÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¡Ö¿··¿¡È·Ú¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä¸½¾ì¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼óÅÔ·÷¤Î»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ÎÀ¼¤ò½¦¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2023Ç¯5·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤À2Ç¯¤Û¤É¤·¤«·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤ÎÃ»´ü´Ö¤Ç¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤ÏÆ±¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¡ÖeK¥¯¥í¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç2019Ç¯3·î¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢eK¥¯¥í¥¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ë¼ÖÌ¾¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤·Ð°Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤È¤·¤Æ¤Ïº£²ó¤¬½é¤Î¥Õ¥ë¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î29Æü¤ÎÈ¯Çä¤ËÀèÎ©¤Á¡¢8·î22Æü¤«¤éÀè¹ÔÍ½ÌóÃíÊ¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¤¹¤Ç¤Ë1ËüÂæ¤òÄ¶¤¨¤ëÍ½ÌóÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¤½¤ÎÂçÈ¾¤¬ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¥Ç¥ê¥Þ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Ç¥ê´Ý¡£¡×¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¿Íµ¤¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ê¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2ÂåÌÜ¤Î¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢½éÂå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡ÊÆÃ¤Ë´é¤Ä¤¡Ë¤ò¿§Ç»¤¯»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤Íê¤ì¤ëÁêËÀ¡×¤«¤é¡¢¡Ö¿Ê²½¤·¤¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÍê¤ì¤ëÁêËÀ¡×¤Ø¤È¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤â¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÀµ¾ï¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤Ê¤É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äASC¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æ¤òÀìÍÑ¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤ò·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ç¤â¾å¼Á¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥«¥ä¥ÐÀ½¡Ö¥×¥í¥¹¥à¡¼¥¹¡×¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö»°É© e-Assist¡×¤Ë¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¸åÂ¦Êý¾×ÆÍËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÌÌ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1785mm¡Ê4WD¥â¥Ç¥ë¤Ï1815mm¡Ë¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2495mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë½éÂå¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢Á´¹â¤¬15mm²¼¤²¤é¤ì¤¿¡Ê2WD¡¿4WD¤¤¤º¤ì¤â¡Ë¤³¤È¤ò¤Î¤¾¤±¤Ð¥µ¥¤¥º¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢660ccÄ¾Îó3µ¤ÅûNA¡Ê¼«Á³µÛµ¤¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤ËCVT¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¡ÊFF¡Ë¤È4WD¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï196Ëü4600±ß¤«¤é290Ëü7300±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÅ¹¤ÎÀ¼¤«¤é¤ï¤«¤ë¡ÖÂç¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¡×¤È¤Ï
¡¡È¯ÇäÁ°¤«¤éÍ½ÌóÃíÊ¸¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ËÂÐ¤·¡¢È¯Çä¸å¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼óÅÔ·÷¤Ë¤¢¤ë»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÈó¾ï¤Ë¹¥Ä´¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç»°É©¼Ö¤Ë¤ª¾è¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿·µ¬¤Î¤ªµÒÍÍ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ø¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î´é¤Ä¤¤¬¹¥¤ß¡Ù¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¡Ø³¹¤Ç¸«¤Æ°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿´ò¤·¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¼´ü¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤Ç2¡Á3¤«·îÄøÅÙ¤Ç¤´Ç¼¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡Ç¯Æâ¤Ï¸·¤·¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë½Õº¢¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿ÊÌ¤Î»°É©¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤Ë¤âÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¯ÇäÄ¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡Ø¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î»ØÌ¾Çã¤¤¡Ù¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Ë¥¢¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤òÀ¸³è¤ÎÂ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊý¤¿¤Á¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë°ìÈÌ¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¡Ë¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¡¡½éÂå¤Î»þ¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¼æ¤ÉÕ¤±¤ëÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡1ÅÙ¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¥Ç¥ê´Ý¡£ÆÈÆÃ¤Î¡Ö¥¸¥ÈÌÜ¡×´é¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¿Íµ¤¤È¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¤â¤Ï¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤ä²ÈÂ²¤Î°ì°÷¤È¤â¤¤¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¾è¤Ã¤¿¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Ï¡¢¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÖÌ¾¼Ö¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿1Âæ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£