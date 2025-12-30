ゴンチャ「2026年福袋」開封レポ。ドリンク・トッピングチケット合計10枚に実用性ばっちりの可愛いグッズ付きは買って損なし。

ゴンチャが毎年販売している人気の福袋「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」が、2026年1月1日から一部店舗で順次販売を開始します。

店舗での販売に先駆けて、今回東京バーゲンマニア編集部が「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」の福袋を開封レビューしていきます。

お茶の時間が楽しくなる福袋

26年福袋のテーマは"フルーツとお茶"。カラフルで華やかなティータイムが楽しめるアイテムが揃っています。

まず、ゴンチャのロゴとイラストが描かれたダンボールから、すでにかわいい......！

かわいいデザインで、箱ごと残しておきたくなってしまいます。

そんなかわいいイラストが描かれたダンボールを開封すると、フルーツティーをイメージした「オリジナルバンダナ」にグッズたちが包まれた状態でお目見え。

かわいいバンダナの結びをはずし、いざ開封。

2026年福袋の中身は、普段使いしやすい「オリジナルグラスマグカップ」やオリジナルデザインの巾着に入った「フルーツティーアソート」に、チケットが入っています。

「オリジナルグラスマグカップ」は、ゴンチャカラーである赤色の持ち手がアクセントに。

福袋に一緒に入っているフルーツティーを楽しむのにもぴったりの、限定マグカップです。

耐熱温度差120度で、食器洗い機の使用ができるのは嬉しいポイントです。

つづいて、巾着の中に入っているのは、ゴンチャ初のお茶とドライフルーツのセット。

お茶は「阿里山ウーロンティー」「グリーンルイボスティー」「蜜香紅茶」の3種と、ドライフルーツは「マンゴー」「オレンジ×ピーチ」「レモン×ストロベリー」の3セットが入っています。

ゴンチャのおすすめの組み合わせは、「阿里山ウーロンティー＆マンゴー」「グリーンルイボスティー＆オレンジ×ピーチ」「蜜香紅茶＆レモン×ストロベリー」だそう。

オリジナル巾着のサイズは、17cm×22cm。

そして福袋には、お正月デザインのドリンクフリーチケット（約5400円相当）とトッピングフリーチケット（約450円相当）がそれぞれ5枚付いています。

ドリンクフリーチケットは、好きなドリンクメニュー1杯に、最大3つまでトッピングできます。

チケットの有効期限は、すべて26年6月30日まで。

お気に入りのドリンクのほかに、気になっていたドリンクもお得に試せるチャンスです。

フルーツティーをテーマにしたカラフルなオリジナルバンダナは、60cm×60cmと少し大きめのサイズ感。

ファッションのアクセントに使ったり、インテリア・キッチンでも使えたりできる実用的なアイテムです。

「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026」の価格は8200円。

店頭販売は26年1月1日からで、無くなり次第販売終了です。店舗によって年始の営業日や営業時間が異なります。

また、1人つき最大3個まで購入できます。

新年のティータイムを彩るグッズやチケットが入った福袋は、買って損なしと思える内容でした。

※価格は税込です。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ