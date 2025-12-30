Ì§ÎØ¸ü²ð»á¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤ò¥Ü¥í¥«¥¹¡Ö¹ó¤«¤Ã¤¿¤è¡£¹ó¤¹¤®¤Æ¹¥¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡×
¡¡¸¸Åß¼ËÊÔ½¸¼Ô¤ÎÌ§ÎØ¸ü²ð»á¡Ê£´£°¡Ë¤¬£²£¹Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯³«¶È¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦Ì§ÎØ»á¤Ï¡Ö¹ó¤«¤Ã¤¿¤è¡£¹ó¤¹¤®¤Æ¹¥¤¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤è¡×¤È¹óÉ¾¡£»ö¶È¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡¦Åá¤Î¿¹²¬µ£ÂåÉ½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡Ö¿¹²¬¤µ¤ó¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥¥Ð¥¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÁÊ¤¨¤Ê¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¤¹¤ë¤È¡ÖÂç¤·¤Æ»Å»ö¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£¡Ö°ì¸Ä°ì¸Ä¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼¤¬½Å¤¹¤®¤ë¤Î¤è¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢Â¦¤â¤³¤Ã¤ÁÂ¦¤â¡£°ì¸Ä¾è¤ë¤´¤È¤ËËè²ó°ÂÁ´ÅÀ¸¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤«¤Ö¤Ã¤Æ·¤ÂØ¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¸þ¤³¤¦¤â»ö¸Îµ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÀ¸¡¤¹¤ó¤¸¤ã¤ó¡££±¿Í¾è¤ë¤À¤±¤Ç¾è¤ë¤Þ¤Ç¤Ë£³£°Ê¬¤¯¤é¤¤¤«¤«¤ë¤ï¤±¡£²óÅ¾¤â°¤¤¤·¤³¤Ã¤Á¤â°ì¸Ä¾è¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤ä¤â¤¦¤á¤ó¤É¤¯¤»¤§¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤¢¤ìÀ®Î©¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤Î¤è¡×
¡¡ÌÜ¶Ì¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥À¥¤¥Ê¥½¡¼¥µ¥Õ¥¡¥ê¡×¤â¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¤è¡£µÈËÜ¿·´î·à¤è¡×¤È¤Ð¤Ã¤µ¤ê¡£¡Ö¿¹²¬¤µ¤ó¤Û¤É¤Î¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¿Í¤¬ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é²¿½½²ó¤È¥â¥Ë¥¿¡¼¤¹¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ì¤ò£Ï£Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤éÂ¾¤Ë¤ä¤êÊý¤¢¤ë¤è¤Ê¤È»×¤¦¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£