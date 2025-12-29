シングルマザーってぶっちゃけどう？娘の「後悔ないないない！」に母・助産師HISAKOも爆笑「人生マジで楽しい」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「すずに聞いてみた。シングルマザーってぶっちゃけどどう？」と題した動画を公開。助産師のHISAKOさんが、現在シングルマザーである娘のすずさんと対談し、その本音に迫った。
HISAKOさん自身も過去にシングルマザーの経験があることから、「シングルマザーぶっちゃけどう？」と率直に質問。すると、すずさんは「後悔はない？」との問いに間髪入れず「ないないないないない！」と笑顔で即答。「何も無い。全然いい。楽しい」と、現在の心境を明かした。
世間体について尋ねられると、すずさんは「一昔前やったら、シングルマザーとかバツイチってなって…」と、かつてはネガティブなイメージがあったことを認めつつも、「今全然気にならん。楽しいし、幸せやし」と断言。その理由の一つとして、「ママが離婚してるっていうのもあるんかもしらん」と、母であるHISAKOさんの影響を挙げた。
すずさんは、HISAKOさんが離婚後に悪い方向ではなく、むしろ良くなっていく姿を「身近で見てるから」と説明。「別に自分もそうなるし絶対」と、母親の生き様が自身のポジティブな価値観を形成したと語った。
過去のパートナーとの関係を「意見の相違が一番のストレスやった」と振り返ったすずさん。そのストレスから解放された今、「人生マジで楽しい」と語る彼女の姿からは、母から娘へと受け継がれたたくましい生き方が垣間見えた。
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人