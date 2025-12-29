この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

シングルマザーってぶっちゃけどう？娘の「後悔ないないない！」に母・助産師HISAKOも爆笑「人生マジで楽しい」

「12人産んだ助産師HISAKOの子育てチャンネル」が「すずに聞いてみた。シングルマザーってぶっちゃけどどう？」と題した動画を公開。助産師のHISAKOさんが、現在シングルマザーである娘のすずさんと対談し、その本音に迫った。

HISAKOさん自身も過去にシングルマザーの経験があることから、「シングルマザーぶっちゃけどう？」と率直に質問。すると、すずさんは「後悔はない？」との問いに間髪入れず「ないないないないない！」と笑顔で即答。「何も無い。全然いい。楽しい」と、現在の心境を明かした。

世間体について尋ねられると、すずさんは「一昔前やったら、シングルマザーとかバツイチってなって…」と、かつてはネガティブなイメージがあったことを認めつつも、「今全然気にならん。楽しいし、幸せやし」と断言。その理由の一つとして、「ママが離婚してるっていうのもあるんかもしらん」と、母であるHISAKOさんの影響を挙げた。

すずさんは、HISAKOさんが離婚後に悪い方向ではなく、むしろ良くなっていく姿を「身近で見てるから」と説明。「別に自分もそうなるし絶対」と、母親の生き様が自身のポジティブな価値観を形成したと語った。

過去のパートナーとの関係を「意見の相違が一番のストレスやった」と振り返ったすずさん。そのストレスから解放された今、「人生マジで楽しい」と語る彼女の姿からは、母から娘へと受け継がれたたくましい生き方が垣間見えた。