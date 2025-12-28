２８日放送の日本テレビ系報道番組「真相報道バンキシャ！」（日曜・午後６時）では、今年１年の日本を巡る様々な動きを振り返った。

コメンテーターとして出演の社会学者・古市憲寿氏はＭＣの枡太一アナウンサーに「今年１年を通じて何を感じましたか？」と聞かれると「今年は本当にＡＩの進化が劇的だったなというふうに思うんですね」と返答。

「だけど、やっぱり竜巻とかＡＩではいかんともしがたい自然災害に我々人類が翻弄（ほんろう）されてるんだなってことは同時に思ったんですね」と続けると「でも、ますますＡＩ含め電気に我々は依存してるわけですけど、心配なのは太陽フレアとかですよね」と、太陽の黒点付近で起こる爆発現象で強い紫外線やＸ線などを放出し、地球に届くと通信障害や大規模停電の恐れがある現象に言及した。

「例えば大きな太陽フレアが発生した場合、最悪、電力網が停まるっていう可能性が言われてるわけじゃないですか？ そうなってしまった場合、これからＡＩとか、いろんなことに我々が依存している以上、余計に太陽フレアの影響というものがダイレクトに来ると思うんです」と続けると「だから、僕も例えば何するにしてもＡＩなんですよ。最近、もうＬＩＮＥとかしなくて、ずっとＡＩとしゃべってるんで。僕ほど極端でなくても社会制度が全部、ＡＩに依存していくと電力に対する依存というのは、どんどん増えて行くと思うので、その心配というのは増えていきますよね」と話していた。