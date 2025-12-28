洗濯機の排水トラブルで水漏れ。下の階にも被害が出ている場合、費用はすべて自己負担ですか？どんな保険でカバーできる？

原則は「過失のある人が負担」

洗濯機の排水トラブルによる水漏れで下の階に被害が出た場合、基本的には原因を作った人（部屋の使用者）が賠償責任を負うことになります。

例えば、排水ホースの差し込みが甘かった、定期的な清掃を怠り詰まらせてしまったなど、管理不足と判断されれば、下階の修繕費や家財補償を請求される可能性があります。

一方で、建物側の設備不良（排水管の老朽化など）が原因の場合は、大家や管理会社の責任になることもあります。原因の切り分けが重要なため、自己判断せず管理会社に連絡することが大切です。



自己負担になる費用の具体例

自己負担となる可能性がある費用には、以下のようなものがあります。



1．自室の床・壁・洗濯機周辺の修理費

2．下の階の天井・壁紙の張り替え費用

3．下の階の家財（家具・家電・衣類など）の損害補償

4．応急対応や調査にかかる費用



被害の範囲が広がると、数十万円～百万円単位になることもあり、決して軽視できません。



まずやるべき初期対応と注意点

水漏れに気づいたら、まず洗濯機の使用を止めて給水栓を閉め、被害の拡大を防ぎましょう。その後すぐに管理会社や大家、下の階の住人へ連絡することが重要です。

初動対応が遅れると、過失が重く判断され、賠償額が増える可能性があります。また、現場写真を撮影し、状況を記録しておくと保険請求時に役立ちます。



個人賠償責任保険でカバーできる

こうした水漏れ事故で非常に重要なのが個人賠償責任保険です。この保険は、日常生活における偶然の事故で他人に損害を与えてしまった場合の賠償金を補償してくれます。

洗濯機の水漏れで下の階に被害を与えたケースは、個人賠償責任保険の代表的な補償対象です。多くの場合、示談交渉サービスも付いているため、相手方とのやり取りを保険会社が代行してくれる点も大きなメリットです。



火災保険に付帯しているケースが多い

個人賠償責任保険は、火災保険や家財保険の特約として付帯していることが一般的です。

賃貸住宅の場合、入居時に加入した火災保険にすでに含まれていることも多いため、「自分は入っていない」と思い込まず、保険証券を確認してみましょう。また、クレジットカードや自動車保険に付帯している場合もあるため、重複加入や補償内容の確認も重要です。



自室の修理は家財保険が対象になることも

水漏れによって自分の部屋の床や家財が損害を受けた場合は、家財保険が使えるケースがあります。ただし、経年劣化や故意・重大な過失と判断されると、補償対象外になることもあります。



保険加入の有無が明暗を分ける

洗濯機の排水トラブルによる水漏れは、誰にでも起こり得る身近な事故です。しかし、下の階に被害が及んだ場合、費用負担は決して小さくありません。個人賠償責任保険に加入していれば、多額の賠償リスクを大きく軽減できます。

万が一に備え、今一度ご自身の保険内容を確認し、必要であれば補償の見直しを検討しておくことをおすすめします。



出典

ソニー損害保険株式会社 漏水による水ぬれ、飛来物や外部からの物体の衝突などの補償

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー