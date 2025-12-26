オリックスの来田と女子プロゴルファーの鶴岡が結婚

オリックスの来田涼斗外野手が女子プロゴルファーの鶴岡果恋（明治安田）と結婚したことを、自身のインスタグラムで発表した。23歳は「アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います」と思いを綴り、熱い“抱擁”写真を添えた。

白ドレスの鶴岡を抱擁し、高く持ち上げる姿を投稿。ファンは「わー、いいお写真ですね」「ステキなお写真にトキメキます」「素敵なPHOTOですね。お幸せに」など歓喜の声を上げていた。

交際期間は約2年で、これまでは両競技のオフにあたる月曜日しか会えない“遠距離恋愛”を実らせての結婚に「これからは家庭を持つ身としてより一層、責任を持った行動を心掛けます。また、アスリート同士ともに切磋琢磨して高め合い、生活面でも互いに支えあえる夫婦に成長していきたいと思います。引き続き、温かいご声援をいただけますと幸いです」と、自らの覚悟とファンへのメッセージを届けている。

この投稿を見たファンは「幸せになってね」「めでたいめでたい」「幸せ一杯で、飛躍の年になるようにお祈りしています」「美しく彩られた2人の道を歩んでください」「美男美女アスリート同士の結婚なんて素敵」「全部いい写真すぎて、みてる私までニヤニヤ幸せになっちゃった」「ドレス姿、美しいぃぃぃ」などの声を上げて祝福していた。（Full-Count編集部）