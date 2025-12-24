¿å¥À¥¦¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡ÙÀ»ÃÏ¡¦·²ÇÏ¸©¤ÎÌ¾½ê¤¬¡Ö¥²¥ê¥é³«Êü¡×¤ò¸¡Æ¤¡ÄÃ´Åö¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹ÉñÂæÎ¢
¡¡12·î17Æü¡¢¡Ø¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤ÎÂè4ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¹Í»¡¹çÀï¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ë²è¤ÎÀµ¼°Ì¾¾Î¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¥É¥Ã¥¥ê¡¢¤á¤Á¤ã¤·¤ó¤É¤¤Àâ¡×¡£ÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë»¦¿Í»ö·ï¤¬È¯À¸¡£¡Ø¥À¥¤¥¢¥ó¡ÙÄÅÅÄÆÆ¹¨¤¬ÌµÍý¤ä¤êÃµÄåÌò¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤ë¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ö·ï¤ò²ò·è¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥í¥±¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£
¥²¥ê¥éÅª¤Ë°ìÈÌ³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤
¡¡Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡ÖÅÅµ¤¥¤¥¹¥²¡¼¥à¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¬¡È»àË´¡É¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤À¤Ã¤¿ÄÅÅÄ¤¬»ö·ï²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ¤Ë¤¢¤ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤Î¼Â²È¡Ê¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÅµ¤¤¸¤«¤±¤Îæ«¤È100Ç¯¤Îµ§¤ê¡×¤ÎËë¤¬³«¤¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤·¤«ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Í½¹ð¤Î±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È³°´Ñ¤ä¼þ°Ï¤Î·úÊª¤«¤é¡¢¥á¥¤¥ó¤Î¥í¥±ÃÏ¤¬¡Öµì½©¸µÊÌÅ¡¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¨ÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡¡ÌÀ¼£Ëö´ü¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿·úÊª¤Ç¡¢½©¸µ¶½Ä«¡Ê¤ª¤¤È¤â¡Ë¤È¤½¤Î»Ò½ÕÄ«¡Ê¤Ï¤ë¤È¤â¡Ë¤¬ÊÌÅ¡¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿µì´ÛÎÓÈÍ¼ç½©¸µ²È¤Ë·¸¤ï¤ê¤Î¿¼¤¤´ÛÎÓ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½ê¤À¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤Ä¤¸¤¬²¬ÂèÆó¸ø±à¡×¤ÎÉßÃÏÆâ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ø±àÉôÊ¬¤Ï24»þ´Ö½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤·¤«¤·¥í¥±¤Ç¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊÌÅ¡¤ÎÆâÉô¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï°ìÈÌ¸ø³«¤Ï¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»þ¤Î¤ß³«Êü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤Ä¤¸¤¬²¬¸ø±à¡×Áí¹ç´ÉÍý»öÌ³½ê¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤ÎÈ¿¶Á¤äº£¸å¤Î°ìÈÌ¸ø³«Æü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ë¤Ç¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÍè¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤ÀSNS¤ÇÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÃ´Åö¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥í¥±ÃÏ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿ÊÌÅ¡¤Î°ìÈÌ³«Êü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢
¡ÖÍèÇ¯ÅÙ¤Î»ö¶È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Þ¤À³ÎÄê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍèÇ¯6·î¤Ë¸ø±àÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¤¿¤Æ¤Ð¤ä¤·²Ö¾Ô³÷¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ°ìÈÌ³«Êü¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÈ¿¶Á¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¥²¥ê¥éÅª¤Ë°ìÈÌ³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤äSNS¤Ç¹ðÃÎ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡12·î24Æü¤Ë´°·ëÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ê¡Öµì½©¸µÊÌÅ¡¡×¡£·úÊª¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ì¤ëÆü¤Ï¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¡ØÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÌ£¤ï¤¿¤¤¿Í¤Ï¡Ö¤Ä¤Ä¤¸¤¬²¬¸ø±à¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£