この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

工場転職の専門家であるケンシロウ氏が、自身のYouTubeチャンネル「【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル」で、「【工場転職】3つ当てはまったら危険！すぐ辞める人の特徴7選」と題した動画を公開。工場勤務で早期退職に至ってしまう人々の7つの共通点をランキング形式で解説し、ミスマッチを防ぐための自己分析の重要性を説いている。



動画でケンシロウ氏は、人材業界で1万人以上と面談してきた経験から、「辞める人には明確な共通点がある」と指摘。その中でも特に注目すべき特徴として、第7位に「プライドが高い人」を挙げた。工場は基本的にチームプレイであり、時には年下や後輩から仕事を教わる場面もある。そのため、氏によれば「素直に受け取る心がないと、いちいち注意されたり指導された時に反発を起こしてしまい、続くものも続かない」という。



また、意外な特徴として第5位に「向上心が強すぎる人」がランクイン。その理由について氏は、工場での作業はマニュアル化されたルーティンワークが中心である点を挙げる。「作業要領書（マニュアル）は基本的に自分で工夫してはいけない」と述べ、独自のやり方や改善を試みたい人にとっては、窮屈に感じてしまう環境だと解説した。



そして、最も辞めやすい人の特徴として第1位に挙げたのは「すぐ飽きる人」。これもルーティンワークが基本の工場勤務ならではの理由であり、氏は「同じ事を繰り返すのが苦手な人間」は適性がないと断言。対策として、仕事そのものではなく、「プライベートに目的を持つ人」は続く傾向にあるとアドバイスした。



本動画は、単に辞める人の特徴を挙げるだけでなく、その背景にある工場の労働環境の特殊性を浮き彫りにしている。ケンシロウ氏は、転職を成功させるためには、事前に自身の性格や価値観と、工場の特性を冷静に照らし合わせることが不可欠であると結論付けた。