手越祐也 週刊誌対策でプロに頼んでいることを告白「反省を生かして…」スタジオ驚きの声
タレントの手越祐也（38）が23日放送の日本テレビ系「超特大さんま御殿SP」（火曜後7・00）にゲスト出演。週刊誌対策に私服にスタイリストをつけていることを告白した。
後悔していることの話題になり、手越は週刊誌に掲載された際にファンから「撮られた云々より、服ダサくね?」と突っ込みを受けたことを明かした。
「反省を生かして、撮られるなら、カッコよく撮られたいと思って、私服にスタイリストつけてる」ことを告白。クローゼットに10パターンのコーデを組んでもらっていることを打ち明けると、スタジオ出演者からは驚きの声が上がった。
しかし、1、2カ月前に週刊誌に掲載された写真は、ドラマの現場でのリカバリーウエア姿だったという。「あんだけプロのスタイリストに組んでもらうくらい完璧にしてたのに、テロンテロンの前日ベッドに寝てたまま出てきたような、リカバリーウエアが出てたから」と残念がった。
また、11月11日の誕生日にも張り込まれていたことも明かした。この日は完璧なコーデで友人らとの食事に向かったが、週刊誌に気づいてしまい、尾行に断りを入れたという。不意打ちショットは避けられたものの、「完璧な私服は撮られたことない」と悔やんでいた。