¡ÈÎÙ¤ÎÀÊ¡ÉÍ½Ìó¤·¤ÆÄ¾Á°¥¥ã¥ó¥»¥ë¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç²£¹Ô¡Ä¡È¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡É¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤«¡¡¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¥¢¥Ã¥×¤Ê¤É³Æ¼ÒÂÐºö
¤Þ¤â¤Ê¤¯·Þ¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Îµ¢¾Ê¤äÎ¹¹Ô¤Î°ÜÆ°¥é¥Ã¥·¥å¡£
³Æ¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ïº£¡¢¶áÇ¯µÞ¤ËÊ¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¹Ô°Ù¡É¤Ø¤ÎÂÐºö¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂçÀª¤Î¥Ð¥¹ÍøÍÑµÒ¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤ë¡¢¤½¤Î¡È¤¢¤ë¹Ô°Ù¡É¤È¤Ï¡Ä¡£
¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¿¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×
¥Ð¥¹ÍøÍÑµÒ¡§
¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÂÏÇ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£
¥Ð¥¹ÍøÍÑµÒ¡§
¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤ÆÂÐºö¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¦¡£
±óÊý¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¸þ¤«¤¦¹âÂ®¥Ð¥¹¤Ê¤É¤Ç²£¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡£
1¿Í¤Î¾èµÒ¤¬¡¢ÎÙ¤ê¹ç¤¦2ÀÊÊ¬¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤Î¤Á¡¢½ÐÈ¯À£Á°¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤Ê¤É¤Ç1ÀÊ¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÙ¤Ë¿Í¤¬ºÂ¤ë¤³¤È¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤À¡£
ÀéÍÕ¤Î¼Â²È¤Ëµ¢¤ëµÒ¡Ê70Âå¡Ë¡§
ÌÂÏÇ¡£¾è¤ê¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¤È¤«¡£ÀÚÉäÇã¤Ã¤Æ¤âÁ´ÉôËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼¡¤Ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£
Ä¹Ìî¤Øµ¢¤ëµÒ¡Ê50Âå¡Ë¡§
¤É¤Î¿Í¤¬ÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
»³Íü¤Øµ¢¤ëµÒ¡§
¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¡ÊÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢ÎÙ¤Ë¿Í¤¬¤¤¤ë¥Ð¥¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢ÅÅ¼Ö¤ò»È¤¦¡£
¡ÊÎÙ¤Ë¡ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤éÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£
¤¿¤À¡¢¡ÈÌÂÏÇ¹Ô°Ù¤Ø¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ÆÍß¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤ß¤ÊÆ±¤¸¤À¡£
¤½¤³¤Ç¥¤¥Ã¥È¡ª¤Ï¡¢¥Ð¥¹¤Î±¿¹Ô²ñ¼Ò¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢2022Ç¯º¢¤«¤é¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹´ØÅì ÁíÌ³Éô ¾®Ìî»û³¤ÅÏ¤µ¤ó¡§
¡Ê¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ï¡Ë¤³¤³¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢²£¤È¤«Á°¤È¤«¸å¤í¤ÎºÂÀÊ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï²£¤ÎºÂÀÊ¤âÍ½Ìó¤À¤±¤·¤Æ¡¢ÅöÆü¼ÂºÝ¤Ë¾è¼Ö¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ÎºÂÀÊ¤Î¿Í¤Î¤ß¤È¤¤¤¦·Á¡£
¡ÊQ.¡ÖÁ°¸å¡×Í½Ìó¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÌÜÅª¤Ç¡©¡Ë
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹´ØÅì ÁíÌ³Éô ¾®Ìî»û³¤ÅÏ¤µ¤ó¡§
¿äÂ¬¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ê¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡Ë
¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡È¥³¥ó¥Ó¥Ë»ÙÊ§¤¤¡ÉÍ½ÌóÂ¿ÍÑ
¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹´ØÅì¤Ï2025Ç¯4·î¤«¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¤¢¤ë»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Î½ªÎ»¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹´ØÅì ÁíÌ³Éô ¾®Ìî»û³¤ÅÏ¤µ¤ó¡§
Åö»þ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ÇÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç»ÙÊ§¤¤¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Í½ÌóÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ò¤¹¤ëÊý¤¬Â¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¡È¥³¥ó¥Ó¥ËÊ§¤¤¡É¤À¤È¡¢3Æü´Ö¤Ï»ÙÊ§¤¤¤ò¤»¤º¤ËÍ½Ìó¤·¤¿ÀÊ¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
3Æü¸å¤Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆÅÙÍ½Ìó¡£
¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ÅöÆü¤Þ¤ÇºÂÀÊ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬È¯À¸¤»¤º¡¢¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢°ìÉôÏ©Àþ¤Ç¤³¤ÎÍ½ÌóÊýË¡¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Åìµþ¡ÁÂçºå´Ö¤ÎÏ©Àþ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ò20¡ó¤«¤é30¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£
¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹´ØÅì ÁíÌ³Éô ¾®Ìî»û³¤ÅÏ¤µ¤ó¡§
¡Ê¸½ºß¤ÎÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯Èï³²¡Ë0¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤È¡£
ÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯ÂÐºö¤ÏÂ¾¤Î¥Ð¥¹²ñ¼Ò¤Ç¤â¡£
Ê¡²¬¤òÃæ¿´¤Ë¹âÂ®¥Ð¥¹¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÀ¾Å´¤Ï2024Ç¯12·î¤«¤é¡¢¹âÂ®¥Ð¥¹¤ÎÁ°Æü¤ÈÅöÆü¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò±¿ÄÂ¤Î50¡ó¤ËÀßÄê¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¸¥§¥¤¥¢¡¼¥ë¥Ð¥¹Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢°ìÉôÏ©Àþ¤Ç½ÐÈ¯¤Þ¤Ç2»þ´Ö¤òÀÚ¤Ã¤¿¹âÂ®¥Ð¥¹¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ëÎÁ¤ò¡¢100¡ó¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÂÐºö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´°Á´¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÖÁêÀÊ¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¡£
Ë¡Î§¤ÎÀìÌç²È¤Ï¡Ä¡£
ÃÓÅÄ¡¦À÷Ã«Ë¡Î§»öÌ³½ê ±ÛÅÄÍº¼ù ÊÛ¸î»Î¡§
Ì±»ö¾å¡¢·º»ö¾å¤â¤¤¤ï¤æ¤ë°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¾è¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÍ½Ìó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÎ©¾Ú¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 12·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë