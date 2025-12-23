「リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション」“黄金の世界”を味覚で体験する 「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニュー

2025年12月5日（金）～2026年3月1日（日）、大阪・堂島リバーフォーラムにて開催中の「クリムト・アライブ 大阪展」360度見渡す、巨大スクリーンに映し出される、金箔を用いた華麗で官能的で妖艶な「黄金の世界」「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニューが登場。巨大空間で味わう「映像×音楽×香り×食」を感じるアート体験は、五感で感じる没入型展示。

「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニューが登場

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションのレストラン2店舗で、「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニューが登場。(お写真はメディア内覧会で撮影したものになります。)

中国料理 皇家龍鳳「金彩ランチコース ～The Golden Harmony～」6,958円

ウエストウイング15階にある、「中国料理 皇家龍鳳」では、「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニューとして、「金彩ランチコース ～The Golden Harmony～」6,958円が登場。

前菜三種盛 黄金仕立て

ランチコースのはじまりは「前菜三種盛 黄金仕立て」。金ごまを使用した、くらげの酢の物、柔らかなフカヒレは、爽やかな青山椒の風味、蒸し鶏には葱と生姜のソースを添えて。

金華ハム入り雲呑スープ

キラキラと黄金に輝く「金華ハム入り雲呑スープ」。もちもちの皮で包まれたワンタン、中には金華ハムが入っています。噛むと芳醇でコクのある旨みが、口いっぱいに広がります。

海老とアスパラガスの塩炒め フライド金針菜と金沙とともに

黄金の華やかな世界を一皿に詰め込んだ「海老とアスパラガスの塩炒め フライド金針菜と金沙とともに」。

香ばしいガーリックの風味の海老、サクサクとしたフライド金針菜、金沙がアクセントになっており、海老やアスパラガスの食感と旨みを楽しみながらいただける一皿。

豚バラの醤油煮込み 金箔のあしらい

贅沢に金箔が散らされている柔らかな豚バラは、ホロホロと口のなかでほどけてゆき、コクがありまろやかな味わい。濃厚なお肉の旨みを存分に味わえます。

黄金炒飯 ターメリック風味

パラパラでしっとりとした炒飯。アスパラガスのシャキシャキとした食感と中国ハムの旨み、黄金色の炒飯は人生初！視覚からのインパクトが面白さと味覚を刺激する新しい食体験！

黄金ジュレがけ杏仁豆腐（ジャスミンの香り）

ぷるんとなめらかな口当たりの杏仁豆腐の優しい甘さと、爽やかなジャスミンの風味を楽しめます。お料理の最後にさっぱりと口溶けのよいスイーツ。

クリムトの「黄金の世界」を味わう、期間限定「金彩ランチコース ～The Golden Harmony～」は、6品それぞれで異なる目でも味わいも楽しめる特別なコースとなっております。(前日までの予約制)

オールデイダイニング リモネ(ウエストウイング1階)



窓から降り注ぐ柔らかな光と緑豊かな日本庭園、朝食・ビュッフェ・カフェ・ディナーとシーンにより、バラエティ豊かなビュッフェとホテル伝統のアラカルトメニューをお楽しみいただけます。

広々とくつろげるソファ席で、特別なスイーツをご紹介。

「いちごのフレンチトースト ～The kiss of Gold～」2,657円

クリムトの代表作「接吻」から着想を得たデザート。情熱的で甘酸っぱい苺と、可愛らしいお花が散らされており、フレンチトーストには、金粉が煌めくバニラアイスをトッピング。

仕上げに“黄金の口づけ”を表現した、蜂蜜をたっぷりとかけて。積み重なるフレンチトーストは巨大モニターの動きから着想を得ています。

冷たいバニラアイスが溶けて、甘い蜂蜜と混ざりゆく味わいのコントラストは、アートの余韻を味覚で楽しめるひと皿です。

北川 拓朗シェフ

「クリムト・アライブ 大阪展」華麗で官能的で妖艶な「黄金の世界」は、巨大空間で味わう「映像×音楽×香り×食」を感じるアート体験。

味覚でも楽しめる、「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニューは、リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションにてお楽しみいただけます。

「クリムト・アライブ 大阪展」コラボレーションメニュー

リーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクション

大阪市北区中之島 5-3-68

06-6448-1121

中国料理 皇家龍鳳(ウエストウイング15階)

2025年12月5日（金）～2026年3月1日（日)

月～木

12：00～14：30

金土日祝

11：30～14：30

除外日

2025年12月31日（水）～2026年1月4日（日）

金彩ランチコース ～The Golden Harmony～ 6,958円

オールデイダイニング リモネ(ウエストウイング1階)

2025年12月5日（金）～2026年3月1日（日)

11：00～21：00ラストオーダー

いちごのフレンチトースト ～The Kiss of Gold～ 2,657円

※お電話もしくは公式HPにて、ご予約受付中

※レストラン・バー優待として、「クリムト・アライブ 大阪展」観覧券・半券のご提示で直営レストラン・バーでのご飲食代金を10%OFFにてご利用いただけます。