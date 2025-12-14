アニメ「ハイスクール！奇面組」が、全国フジテレビ系“ノイタミナ”ほかにて2026年1月9日23時30分より放送開始となる。最速配信は各種配信サービスにて1月10日12時より順次実施される。

本作は1980年代に「週刊少年ジャンプ」で連載されていたギャグマンガが原作。1985年にもTVアニメ化されたが、ふたたび新たなアニメーション作品として蘇る。

作中では個性豊かでハチャメチャな性格をした“奇面組”の5人が、コミカルな日常を繰り広げていく。

メインキャストの声優は関智一さん、武内駿輔さん、松岡禎丞さん、小林千晃さん、戸谷菊之介さんが担当。またクラスメイトでヒロインの河川唯と親友の宇留千絵は、それぞれ白石晴香さんと長谷川育美さんが演じる。

「ハイスクール！奇面組」詳細

・放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜23時30分～

・放送局：全国フジテレビ系“ノイタミナ”ほか

・最速配信：各種配信サービスにて1月10日より毎週土曜12時～順次

□「ハイスクール！奇面組」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV】【「ハイスクール！奇面組」あらすじ】

一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、

中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、

周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。

転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、

“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。

また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、

似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、

天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。

出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。

