「ハイスクール！奇面組」2026年1月9日より放送開始！ 往年のジャンプマンガが令和に復活【#冬アニメ2026】メインキャストは関智一さんや武内駿輔さんなど
アニメ「ハイスクール！奇面組」が、全国フジテレビ系“ノイタミナ”ほかにて2026年1月9日23時30分より放送開始となる。最速配信は各種配信サービスにて1月10日12時より順次実施される。
本作は1980年代に「週刊少年ジャンプ」で連載されていたギャグマンガが原作。1985年にもTVアニメ化されたが、ふたたび新たなアニメーション作品として蘇る。
作中では個性豊かでハチャメチャな性格をした“奇面組”の5人が、コミカルな日常を繰り広げていく。
メインキャストの声優は関智一さん、武内駿輔さん、松岡禎丞さん、小林千晃さん、戸谷菊之介さんが担当。またクラスメイトでヒロインの河川唯と親友の宇留千絵は、それぞれ白石晴香さんと長谷川育美さんが演じる。
「ハイスクール！奇面組」詳細
・放送開始日：2026年1月9日より毎週金曜23時30分～
・放送局：全国フジテレビ系“ノイタミナ”ほか
・最速配信：各種配信サービスにて1月10日より毎週土曜12時～順次
□「ハイスクール！奇面組」の放送・配信情報ページ【TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV】 【「ハイスクール！奇面組」あらすじ】
一応中学に通う一堂 零、冷越 豪、出瀬 潔、大間 仁、物星 大の5人は、
中学で留年するなど、それぞれが個性豊かでハチャメチャな性格をしており、
周りからは名物集団“奇面組”として一目を置かれていた。
転校生の河川 唯はクラスメイトの宇留千絵と共に、
“奇面組”の姿を目撃し、気になる存在として彼らと行動を共にするようになる。
また、一応中学には切出 翔率いる女子に人気の“色男組”、
似蛭田 妖率いる不良グループ“番組”、雲童 塊率いるスポーツが得意な“腕組”、
天野邪子率いるスケ番集団“御女組”など個性的な集団が集まっていた。
出会いからあっという間に時は流れ、彼らは新しい春を迎え―――。
(C)新沢基栄／集英社・奇面組