まもなく発売…最上級モデルに反響集まる！

電動化の波が自動車業界全体を覆うなか、日本市場においてもEVはもはや特別な存在ではなくなりつつあります。

かつては先進的な一部のユーザーに限られた選択肢だった電気自動車も、現在では日常的な移動手段として現実味を帯びてきました。

【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”スズキ新型「コンパクトSUV」です！（30枚以上）

そうした時代背景のもと、多くの注目を集めているのが、スズキの新型EV「e-VITARA（eビターラ）」です。

発売は2026年1月16日と間近に迫っており、すでにその詳細は具体的に明らかになっており、なかでも最上級モデルにネット上では反響が集まっています。

eビターラは、スズキが本格的にBEV市場へ踏み出す象徴的なモデルといえます。2024年11月にイタリア・ミラノで世界初公開され、現在は欧州を中心に予約が進められています。

生産はインドで行われ、世界100以上の国と地域への展開が予定されている点からも、グローバル戦略車としての位置付けが明確です。

車体の基本構造には、EV専用に新開発された「HEARTECT-e」プラットフォームが採用されています。

これは従来の軽量化技術をさらに進化させたもので、モーターやインバーター、トランスアクスルを一体化した「eAxle」と組み合わせることで、効率とパッケージ性を高めています。スズキらしい合理性が、電動化の分野でも発揮されている印象です。

ラインナップは49kWhのバッテリーを搭載するXと、61kWhのZという2系統で構成されています。

Zには2WDと4WDが設定され、特にZ 4WDはシリーズの中でも最上位に位置付けられています。

ボディサイズは全長4275mm×全幅1800mm×全高1640mmと、日本の道路事情でも扱いやすい寸法です。一方で最低地上高は185mmを確保しており、SUVとしての走破性も意識されています。

デザイン面では「ハイテクと冒険心の融合」を感じさせるスタイルが特徴です。シャープな造形とEVらしいクリーンさを両立し、18インチアルミホイールが足元を引き締めています。

ボディカラーは5色展開で、多くがブラックルーフのツートーン仕様となっており、都市部でも映える外観に仕上がっています。

室内に乗り込むと、横一文字に配置された大型ディスプレイが目を引きます。情報表示と操作性を両立したインターフェースは、直感的でわかりやすく、EVに不慣れなユーザーでも戸惑いにくい設計です。

アンビエントライトは12色から選択可能で、夜間のドライブでは上質な雰囲気を演出します。

シートはブラウンとブラックが用意され、レザー調とファブリックを組み合わせた仕様となっています。

装備内容も充実しており、全車にシートヒーターやステアリングヒーター、電動パーキングブレーキなどが標準装備されています。

上位のZグレードではガラスルーフや10WAYパワーシート、Infinity製の8スピーカーオーディオが追加され、快適性が一段と高められています。

安全面ではスズキ セーフティ サポートを全車に搭載し、駐車支援機能も抜かりありません。

走行性能において注目されるのが、新開発の電動4WDシステム「ALLGRIP-e」です。Z 4WDでは前後にモーターを配置し、合計135kWの最高出力と307Nmの最大トルクを発揮します。

路面状況に応じて駆動力を制御するオートモードに加え、悪路脱出を想定したトレイルモードも備えています。

バッテリーにはLFP（リン酸鉄リチウムイオン）を採用し、安全性と耐久性を重視しています。水冷式の冷却システムにより安定した性能を確保し、航続距離はWLTCモードで最大472kmとされています。

急速充電にも対応しており、90kW充電なら約45分で80％程度まで回復できる点は実用性の高さを感じさせます。

価格（消費税込み）はZ 4WDで492万8000円ですが、CEV補助金の対象となるため87万円が交付され、実質価格は405万8000円となります。

ネット上でも期待の声は多く、「スズキがここまで本気のEVを出すとは思わなかった」「サイズ感と航続距離のバランスがちょうどいい」「87万円オトクになるなら購入検討したい」「内装が想像以上に高級かつ先進的で驚いた」「四駆だし雪道で強そう」「日本のEV事情に合っている一台だと思うといった意見が見られます。