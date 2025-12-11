ジェルミーワン×桜♡春を纏う指先にCherryBlossom登場

春の気配を指先から感じたい季節に、ジェルミーワンから心ときめく桜コレクションが登場します。桜のやわらかな美しさと、みずみずしいさくらんぼの甘酸っぱさをイメージした“CherryBlossom”は、上品な血色感とツヤを叶えるラインナップ。サロン級の仕上がりを自宅で楽しめるジェルミーワンなら、忙しい毎日でも春ネイルが手軽に完成します。新しい季節の始まりに、ふと気分が上向く指先を迎えてみませんか♡

桜と果実を映した春色ネイル

ジェルミーワン桜コレクション“CherryBlossom”は、可憐な桜と春の果実さくらんぼをモチーフにした限定感あふれるカラー展開。

ぷっくりとしたジェルならではのツヤ感で、花びらをまとったような上品な指先を演出します。

繊細さとみずみずしさを両立したカラー設計で、ナチュラル派からきれいめ派まで幅広く楽しめるのも魅力です。

ジバンシイ数量限定♡朝露のように艶めくスプリングコレクション2026

大人可愛い3色のラインナップ

今回登場するのは、ジェルミーワン10ml各1,540円（税込）の全3色。GM101TeaRosé（ティーロゼ）は紅茶のような気品を感じるロゼピンク。

GM136BloomPink（ブルームピンク）は、ひと塗りで血色感がアップする瑞々しい潤いピンク。

GM148RelierPink（ルリエピンク）は、気持ちを紡ぐようなやわらかなまどろみピンク。いずれも大人の手元に自然になじむカラーです。

全国バラエティストアで展開

販売開始日は12月26日（金）。PLAZA、ロフト、ハンズ、アインズ＆トルぺなど、全国のバラエティストアにて順次展開されます。※店舗により展開時期が異なります。

公式オンラインショップでも情報が公開されているので、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

春を先取りする、桜色の指先へ

桜コレクションのジェルミーワンは、季節の移ろいをさりげなく指先に映してくれる存在。派手すぎず、それでいて確かな華やかさがあり、日常にも特別な日にも寄り添います。

春を待つ今の時期から取り入れれば、気分までふんわり軽やかに♡お気に入りのピンクを選んで、あなただけの春ネイルを楽しんでみてください。