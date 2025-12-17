中国で貧乏人セットの値上げに悲鳴「終わった」「もう貧乏人とは関係ない値段」

中国SNSの微博（ウェイボー）で15日、「貧乏人セット」とも称されるファストフード大手・マクドナルドの人気セット商品の値上げが大きな話題になった。

この商品は13．9元（約310円）で二つのカテゴリーから好きな商品を一つずつ選べる「1＋1随心配」。基本価格は変わらないもののダブルチーズバーガーを選んだ場合は1元（約22円）プラスの14．9元になるといい、あるアカウントは「随心配が今や最高14．9元に。6年で3元の値上げだ」と投稿している。

また、「どうやら貧乏人セットすら食べられなくなった」という投稿や、「ダブルチーズバーガーの貧乏人セットが14．9元になった」と泣き顔のスタンプ付きで悲しみを訴える投稿なども見られ、この話題に微博のユーザーからは「終わった」「15元はもう貧乏人セットとは呼べない」「もう貧乏人とは関係のない値段だ」という声や「15元払うなら自分は豚足ご飯を選ぶ。お腹いっぱいになるしね」「デフレの影響を唯一受けていないブランド」「もう塔斯汀（TASTIEN、タスティン。中国のハンバーガーチェーン）に行くしかない」などの声が上がった。（翻訳・編集/野谷）